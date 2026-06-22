Цимбалюк і Кузнєцова знову разом: зірки "Кохання та полум'я" оголосили про довгоочікуваний фінал

Актори грали пару в серіалі

Чутки про можливий роман між Тарасом Цимбалюком та Катериною Кузнєцовою не вщухають уже не перший місяць. І поки шанувальники уважно стежать за кожною появою акторів, зірки знову об'єдналися в одному проєкті. Стало відомо, що зйомки другого сезону серіалу "Кохання та полум'я", який завоював любов українських глядачів, офіційно завершилися.

Про це повідомив сам Тарас Цимбалюк — один із головних акторів проєкту на своїй сторінці в Інстаграм. Зірка поділився емоціями після закінчення роботи над продовженням стрічки та зізнався, що цей проєкт став для нього особливим.

За словами артиста, знімальна команда пережила разом чимало випробувань. Актори та творці серіалу працювали у складних умовах, жартували, недосипали, репетирували та буквально жили роботою над новими серіями.

Для шанувальників серіалу ще однією приємною новиною стало повернення Катерини Кузнєцової. Акторка знову з'явиться на екрані разом із Тарасом Цимбалюком.

Тарас Цимбалюк і Катерина Кузнєцова. Фото: zirky.com.ua

Саме ця екранна пара, чиї стосунки в кадрі лише зароджувались, дуже подобалася глядачам. Користувачі неодноразово приписували артистам романтичні стосунки не лише в кадрі, а й у житті, хоча самі знаменитості ці чутки не підтверджували.

Тарас Цимбалюк і Катерина Кузнєцова. Фото: кадр з серіалу "Кохання на полум'я"

Приємною новиною для фанів стало і те, що у другому сезоні з'явиться Антоніна Хижняк. Проте, яку роль відіграє акторка — поки не відомо.

Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк на зйомках "Кохання та полум'я". Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Раніше "Телеграф" розповідав, що Цимбалюк показався із відомим актором-зрадником. Актор сам охрестив себе нарцисом.