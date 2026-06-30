Сошелся с финалисткой "Холостяка"? Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка

Актер после финала шоу признавался, что "сейчас сделал бы совсем другой выбор"

Личная жизнь Тараса Цымбалюка после участия в "Холостяке" стала еще больше интересовать его фанатов. В этот раз новую волну слухов спровоцировали сам актер и финалистка проекта Анастасия Половинкина, почти одновременно опубликовавшие загадочные сторис.

Цымбалюк показал, что снова стал блондином. Почти в то же время Половинкина поделилась видео, на котором красит мужчину с короткой стрижкой. Лицо героя ролика она не показала, однако внимательные подписчики обратили внимание на татуировку на шее, которая очень похожа на татуировку актера.

Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

К тому же в Тарасе можно было заметить интерьер квартиры блогерши — зеленый полосатый диван, ранее уже попадавший в кадр во время ее экскурсии собственным жильем в проекте "По хатам".

Сторис Анастасии Половинкиной. Фото: instagram.com/polovynkina_

Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка после "Холостяка"

После завершения съемок романтического реалити личная жизнь актера стала еще больше интересовать подписчиков. После разрыва с победительницей проекта Надин Головчук Цымбалюк засветился в компании Половинкиной в Карпатах, однако впоследствии они сообщили, что не вместе.

Фото: скриншот из инстаграмм-сторис Елены Светлицкой

Похже, в марте 2026 года актер в юмористическом шоу заявил, что он уже не холостяк, однако быстро отшутился. В мае Цымбалюк поддержал в комментариях Половинкину, попавшую в больницу. Он написал: "Обнимаю тебя, Настюш!!!".

Комментарий Цымбалюка под сообщением Половинкиной. Фото: instagram.com/polovynkina_/

В то же время на протяжении всего периода ходят слухи о романе Цымбалюка с коллегой Еленой Светлицкой. Сама актриса признавалась, что они очень близки и "если люди видят химию — значит, мы хорошо сыграли".

Сама Светлицкая регулярно подогревает слухи о романе с Цымбалюком. Недавно она опубликовала серию фото, где они позируют в непринужденной атмосфере. Впрочем, сам Тарас никаких комментариев о личной жизни не дает.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Тарас Цымбалюк показал свою "девочку". Он признался в любви.