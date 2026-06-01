Після розлучення Світлицька з новою силою підігріла чутки про роман з Цимбалюком (фото)

Актриса проводить багато часу з головним холостяком країни

Українська актриса Олена Світлицька знову привернула увагу шанувальників теплими світлинами з актором Тарасом Цимбалюком. Зірка поділилася ніжними кадрами з колегою та близьким другом, чим вкотре підігріла чутки про можливий роман між ними.

На опублікованих фото артисти позують разом у невимушеній атмосфері та демонструють теплі взаємини. У коментарях підписники не приховували захоплення й засипали пару компліментами.

"Красива пара. Підходите один одному", "Дуже гарна пара", "Красива пара і дуже талановиті", — пишуть користувачі мережі.

Чутки про романтичні стосунки між Світлицькою та Цимбалюком ширяться вже не перший рік. Причиною стали їхні часті спільні проєкти, романтичні ролі в серіалах і театрі, теплі фото та відео в соцмережах, а також публічна підтримка одне одного.

Раніше Олена Світлицька розповідала, що їхнє знайомство з Тарасом Цимбалюком відбулося ще у 2019 році на зйомках серіалу "Мавки". Саме там вони вперше зіграли закохану пару. Після завершення роботи актори підтримували спілкування, а згодом стали близькими друзями.

Актриса також коментувала припущення прихильників щодо можливого роману. За словами Світлицької, секрет таких чуток полягає у їхній переконливій акторській взаємодії. Після "Мавок" вони ще неодноразово грали закоханих, зокрема у виставі "Наші Кайдаші", де втілили образи Мотрі та Карпа, а також в інших проєктах.

Нагадаємо, раніше Олена Світлицька була одружена. Від колишнього чоловіка Миколи актриса виховує двох доньок — Віру і Марію. Про розлучення зірка повідомила у 2025 році, зазначивши, що їм вдалося зберегти повагу та добрі стосунки заради дітей.