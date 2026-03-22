Не Надін і не Настя? Тарас Цимбалюк заявив, що вже не холостяк (відео)

Коміки змусили актора зізнатися у "коханні"

Відомий український актор і екс "Холостяк" Тарас Цимбалюк, який нещодавно потрапив у скандал із рекламою наркотиків, натякнув, що його серце вже не вільне. Зробив він це з легким жартом і тролінгом.

Під час шоу "Біографія", яке ведуть українські коміки, Цимбалюка прямо запитали, чи він зараз холостяк. І відповідь прозвучала доволі неочікувано: "Ні".

Щоправда, одразу після цього актор ніби залишив собі шлях для маневру і з усмішкою додав: "Ця передача ж літом вийде, правильно?". Цим Цимбалюк залишив інтригу і лише підкинув дрова у вогонь.

На цьому жарти не закінчилися. Коміки підхопили тему і нагадали, що Цимбалюк прийшов на зйомку з однією дівчиною та двома хлопцями, після чого в лоб запитали, хто саме з чоловіків його партнер. Актор не розгубився і видав несподівану жартівливу відповідь, що це той, хто зараз сміється найголосніше.

У підсумку замість чіткої відповіді глядачі отримали ще більше загадок. Бо формально Цимбалюк сказав, що вже не холостяк, але одразу загорнув це у жарт, аби ніхто надто рано не розслаблявся.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк брав участь у шоу "Холостяк 14". Переможницею стала Надін Головчук, але у постшоу стало відомо, що вони не у стосунках. Пізніше ходили чутки про те, що актор зустрічається із другою фіналісткою — Анастасією Половинкіною, але це також виявилося неправдою.

