Родичі загиблих розчаровані, Бахматов втік. У Києві відкрили скандальну Алею Героїв (фоторепортаж)

Через відкриття меморіалу виникли суперечки

У Деснянському районі Києва навпроти РДА відкрили Алею Героїв. Проте її відкриття супроводжує скандал — за словами родичів загиблих героїв, макет проєкту сильно відрізняється від того, що збудували.

На відкритті Алеї Героїв у Деснянському районі Києва побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На відкриття прийшли близькі та рідні загиблих захисників, а також їх бойові побратими.

Ян Доброносов розповів, що під час відкриття чув багато негативних відгуків від рідних полеглих героїв. За його словами, коли представники преси звернулися до представників влади за роз'ясненнями, їм відповіли "Потім", але згодом голова Деснянської РДА Максим Бахматов просто втік.

Алея Героїв у Деснянському районі Києва. Фото: Ян Доброносов

Фото героїв маленькі та невиразні. Фото: Ян Доброносов

На відкриття зібралися рідні та близькі загиблих захисників. Фото: Ян Доброносов

Відкриття меморіалу. Фото: Ян Доброносов

Відкриття пам'ятника. Фото: Ян Доброносов

Алея героїв виглядає так. Фото: Ян Доброносов

На відкриття прийшли побратими загиблих героїв. Фото: Ян Доброносов

Людей зібралося дуже багато. Фото: Ян Доброносов

Відкриття Алеї Героїв. Фото: Ян Доброносов

Близькі загиблих героїв. Фото: Ян Доброносов

Віддати шану захисникам прийшли й малюки. Фото: Ян Доброносов

Кияни на відкритті Алеї Героїв. Фото: Ян Доброносов

Рідні полеглих. Фото: Ян Доброносов

Відкриття меморіалу сповнене болю. Фото: Ян Доброносов

Відкриття Алеї Героїв. Фото: Ян Доброносов

Малюк на відкритті. Фото: Ян Доброносов

Чому родичі героїв розчаровані

Як розповіла донька одного з загиблих героїв, те, що вийшло в результаті, не відповідає проєкту, який родинам запропонували перед зведенням. Наприклад, за проєктом, стовпи мали бути заввишки 3 метри та 40х40 см у товщину, а вийшло у півтора раза менше. Фото загиблого мало бути на довгій металевій пластині, а зробили у значно меншому форматі. Самі стовпи виглядають дуже неохайно, ніби вже стояли десь роками.

Стовпи виглядають неохайно. Фото: Ян Доброносов

Незадоволені й жителі району. Річ у тім, що Алею Героїв розмістили у парку, де знесли клумби. Ймовірно, багаторічні квіти після завершення робіт посадять (частина однорічників є вже зараз). Однак різниця між очікуванням та реальністю виявилася дуже різкою. Алея не сподобалася ані родичам загиблих, ані жителям району. Ось деякі з коментарів:

Та це якісь стовпи позору вийшли, а не Алея Героїв. Подавайте скаргу

Це жах! При цьому зруйнували квіткову алею, яка там була. Там і місця стільки немає, вони одразу знали, що так, як на проєкті, там не зробити. Це просто шахрайство. Одним рухом і знищують рекреаційний громадський простір і паплюжать пам'ять захисників

Тут має бути проведене розслідування. Очевидно, що на цей меморіал були виділені кошти, але результат виглядає як неповага до пам’яті полеглих Героїв

Я гуляю тим парком з дитиною кожного дня. Не могла зрозуміти, що це за стовпи. Раніше там були чудові клумби. А тепер ще й виявилось, що це так Героїв вшановують … це знущання і неповага ні до загиблих Героїв, ні до їх родин, ні до мешканців району/міста

Алея Героїв за проєктом мала виглядати так

Що кажуть в РДА

"Телеграф" звернувся за роз'ясненнями до відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Деснянської РДА. Там зазначили, що людям нібито не подобаються чорно-білі фото загиблих героїв та місце розташування Алеї — поруч із РДА.

Однак донька загиблого у своїй публікації наголосила, що фото затверджували родини героїв. Претензій до них не було.

"Телеграф" також звернувся до заступника голови Деснянської районної адміністрації Кирила Бойка. Однак він відмовився від коментарів та запросив на відкриття Алеї.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому військові масово знімають свої фото з Алеї Слави.