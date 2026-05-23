З власною теплицею та водоспадом: Сергій Притула провів екскурсію будинком матері у Збаражі

У відео з'явилася мама волонтера — Валентина Василівна

Український волонтер та екстелеведучий Сергій Притула, якого "знайшли" на Євробаченні 2026, несподівано влаштував для глядачів справжню екскурсію будинком своєї мами. У новому випуску подкасту "Гуртом та вщент" із стендап-коміком Антоном Тимошенком, він показав батьківський будинок у рідному Збаражі на Тернопільщині.

Головною зіркою випуску стала мама волонтера — Валентина Василівна, яка взяла на себе роль гіда та провела гостей сімейним господарством. На території — великий сад, теплиця, маленький водоспад, дитяча гірка, альтанка і вольєр, де мешкає пес Князь.

Під час прогулянки Притула розповів, що будинок родина будувала шість років — із 1996 до 2002-го. За його словами, навіть працівники дорожньої служби дивувалися, як можна так довго будувати дім. Це не той дім, де виріс сам волонтер — його добудували тоді, коли він вже переїхав до Києва.

Окремий вайб випуску — це перелік усього, що росте у саду. Валентина Василівна так швидко показувала дерева, ягоди й кущі, що Антон Тимошенко в якийсь момент просто перестав рахувати. Яблуні, груші, полуниця, суниця, смородина, черешні, абрикоси, персики, аґрус, малина, виноград — і це ще не весь список.

Також у кадрі з’явився старенький пес Князь, якому вже 14 років, водоспад на подвір’ї та величезний сад для онуків. На запитання Тимошенка, чому у Притул "збаразький середній клас живе як мажори", Сергій лише пожартував, що фонтан і водоспад — це компенсація за дитинство у маленькій кімнаті без центрального водопостачання.

Волонтер також пригадав, що в ранньому дитинстві їхня родина жила у крихітній кімнаті на території районних електромереж. Там разом тулилися батьки, Сергій і старший брат. Гарячої води не було, тому її доводилося гріти вручну. З трьох до шести років майбутній телеведучий жив у бабусі з дідусем у Вишнівці, а вже перед школою родина отримала квартиру й переїхала в інший район Збаража.

