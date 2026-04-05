Притула поділився фото дітей від різних шлюбів: "Які ж вони класні" (фото)

Вперше за довгий час ексшоумен показав спільні фото

Відомий волонтер та колишній ведучий розважальних шоу Сергій Притула потішив підписників рідкісним сімейним контентом. На своїй сторінці в соцмережах він опублікував теплі кадри з прогулянки парком, де зібралася майже вся його велика родина.

На фото вперше за тривалий період з’явився старший син Сергія — 17-річний Дмитро, який народився у першому шлюбі шоумена з Юлією Андрійчук. Хлопець помітно підріс і проводив час разом із молодшими сестрами — Соломією та Стефанією, матір’ю яких є друга дружина Сергія, Катерина Сопельник.

Поки діти гралися на майданчику, зірковий батько замилував мережу підписом до знімка: "Поки найменший чілить, старші трохи бавлять одне одного". Під "найменшим" Притула має на увазі свого другого сина Марка, який народився у 2025 році.

Старший брат та сестри насолоджувалися спільним дозвіллям. Користувачі в мережі вже встигли відзначити, що дітки на світлинах вийшли гарненькими та класними.

Старший син активіста є студентом Національного технічного університету. Раніше ми детальніше розібралися, що відомо про Дмитра Притулу.