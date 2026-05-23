С собственной теплицей и водопадом: Сергей Притула провел экскурсию по дому матери в Збараже

В видео появилась мама волонтера — Валентина Васильевна

Украинский волонтер и экс-телеведущий Сергей Притула, которого "нашли" на Евровидении 2026 года, неожиданно устроил для зрителей настоящую экскурсию домом своей мамы. В новом выпуске подкаста "Оптом и наголову" со стендап-комиком Антоном Тимошенко он показал родительский дом в родном Збараже на Тернопольщине.

Главной звездой выпуска стала мама волонтера Валентина Васильевна, которая взяла на себя роль гида и провела гостей семейным хозяйством. На территории большой сад, теплица, маленький водопад, детская горка, беседка и вольер, где живет пес Князь.

Мама Сергея Притулы. Фото: скриншот с видео

Во время прогулки Притула рассказал, что дом семья строила шесть лет — с 1996 по 2002 год. По его словам, даже работники дорожной службы удивлялись, как можно долго строить дом. Это не тот дом, где вырос сам волонтер, его достроили тогда, когда он уже переехал в Киев.

Сергей Притула и Антон Тимошенко дома у мамы волонтера. Фото: скриншот с видео

Отдельный вайб выпуска – это перечень всего, что растет в саду. Валентина Васильевна так быстро показывала деревья, ягоды и кустарники, что Антон Тимошенко в какой-то момент просто перестал считать. Яблони, груши, клубника, земляника, смородина, черешни, абрикосы, персики, крыжовник, малина, виноград – и это еще не весь список.

Сергей Притула и Антон Тимошенко. Фото: скриншот с видео

Также в кадре появилась старенький пес Князь, которомууже 14 лет, водопад во дворе и огромный сад для внуков. На вопрос Тимошенко, почему в Притул "збаражский средний класс живет как мажоры", Сергей только пошутил, что фонтан и водопад — это компенсация за детство в маленькой комнате без центрального водоснабжения.

Пес мамы Сергея Приюты Князь. Фото: скриншот с видео

Волонтер также напомнил, что в раннем детстве их семья жила в крошечной комнате на территории районных электросетей. Там вместе ютились родители, Сергей и старший брат. Горячей воды не было, потому ее приходилось греть вручную. С трех до шести лет будущий телеведущий жил у бабушки с дедушкой в Вишневке, а уже перед школой семья получила квартиру и переехала в другой район Збаража.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сын Притулы заговорил, но сеть взорвалась шутками о Бандере и "2 гривнах". В комментариях не обошлось без юмора и приколов.