"Студія, студія!": Син Притули заговорив, але мережа вибухнула жартами про Бандеру та "2 гривні"

Син волонтера сказав заповітне слово

Відомий український телеведучий, волонтер і громадський діяч Сергій Притула поділився з підписниками радісною подією у своїй сім'ї. У коментарях не обійшлося без гумору та приколів.

Йдеться про те, що його молодший син Марко вперше сказав слово "тато". Про це Сергій Притула розповів у Threads.

"Марко щойно сказав "тато" ;)))))!!!!!!" — йдеться у дописі Притули

Сергій Притула із сином Марком. Фото: instagram.com/siriy_ua

Підписники масово почали вітати шоумена з важливою подією, але, як це часто буває в українському інтернеті, знайшлися й ті, хто е втримався, щоб не пожартувати. Йдеться про коментарі, пов'язані з Бандерою та навіть відомого скетч-шоу за участі Притули. Серед коментарів виділялися такі:

"Не порядок! Мав сказати Збараж! На крайняк Базаринці"

"Тато, дай 2 гримні"

"… наш Бандера, Україна — мати". Ви просто не дослухали. А насправді — вітаю!" (користувач roman.opeida)

"Круто, але я ставив на "студія".

Останній жарт — це відсилання до популярного скетч-шоу "Файна Юкрайна", де Притула виконував роль журналіста і часто повторював фразу "студія, студія", що стала впізнаваною серед глядачів.

Відомо, що Сергій Притула — багатодітний батько. Від першого шлюбу він має сина Дмитра. У другому шлюбі з Катериною Сопельник у подружжя народилися дві доньки — Соломія та Стефанія. А наймолодший син Марко, про якого йдеться в дописі, з’явився на світ у серпні 2025 року і вже встиг стати маленькою зіркою соцмереж батька, хоч і той не часто показує його фото.

Сергій Притула з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/siriy_ua

