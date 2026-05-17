Ви не зможете це розбачити: на Євробаченні 2026 знайшли Притулу, Фреймут і Байдака

Український комік потролив ведучих пісенного конкурсу

Схоже, українці навіть під час гранд-фіналу Євробачення 2026 не можуть просто дивитися шоу — їм терміново треба знайти, на кого з нашого шоубізнесу схожі ведучі та учасники. І поки Європа обговорювала бали та фаворитів, стендап-комік Антон Тимошенко влучно описав те, що після ефіру вже неможливо "розбачити" — "Фреймут", "старий Байдак" і "молодий Притула" раптово опинилися на сцені конкурсу у Відні.

Такі жарти Тимошенко виклав у своєму Telegram-каналі. Комік також пожартував про заставки кожного учасника.

Ведучу конкурсу почали асоціювати з Ольгою Фреймут через фігуру та зовнішність, а чоловіка-ведучого — зі стендап-коміком Василем Байдаком. Також Тимошенко звернув увагу на представника Мальти — AIDAN. Комік пожартував, що на сцені виступає "молодий Притула", маючи на увазі схожість артиста з Сергієм Притулою у молодості.

Василь Байдак, Сергій Притула в молодості та Ольга Фреймут. Фото: колаж Телеграфу

Що відомо про ведучих Євробачення 2026

Вікторія Сваровські — австрійська телеведуча, модель і спадкоємиця відомої ювелірної династії Swarovski. В Австрії вона давно є однією з найвідоміших телевізійних персон і регулярно працює на великих розважальних шоу. Глядачам німецькомовного телебачення вона добре знайома як ведуча "Let’s Dance".

Вікторія Сваровські та Міхаель Островські. Фото: Getty Images

Її колега Міхаель Островські — один із найвідоміших австрійських акторів і коміків. Він знімався у великій кількості австрійських і німецьких фільмів та серіалів, а також відомий своєю іронічною манерою ведення шоу та нестандартним гумором. Під час ефірів Євробачення користувачі жартують про його епатажні луки і те, як часто він їх змінює.

Ювілейне 70-те Євробачення цього року проходить у Відні після перемоги Австрії у 2025 році. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію — Україну представляє LELÉKA з піснею "Ridnym".