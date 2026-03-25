Навчається на першому курсі та допомагає ЗСУ. Де зараз 17-річний син Притули та як виглядає (фото)

У сина волонтера є інтерес до сучасних технологій

Колишній шоумен та відомий волонтер Сергій Притула є багатодітним батьком. Від першого шлюбу він має сина Дмитра, якому зараз 17 років. Старший спадкоємець залишається в Україні та здобуває вищу освіту.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає син Сергій Притули та що про нього відомо. Ми дізналися, чим захоплюється Дмитро і чи думає пов’язати своє життя з військовою службою.

Як виглядає старший син Притули і що про нього відомо

Старший син Сергія Притули народився 2008 року, коли волонтер був одружений з Юлією Андрійчук. Однак пара розлучилася і Дмитро прийняв таке рішення батьків із розумінням і згодом потоваришував із другою дружиною батька Катериною.

Притула в одному з інтерв’ю розповідав, що через роботу та постійні гастролі багато пропустив з дитинства сина. Але мама завжди переконувала його в тому, що в нього найкращий тато.

Робота займала набагато більше часу. Я пояснював це тим, що дитина підросте і буде вдячна, бо я їй організую всю інфраструктуру… Але дітям пофіг, що ти думаєш про перспективу. Дитина тебе хоче тут і зараз Сергій Притула

Відомо, що у 2025 році Дмитро Притула закінчив навчання у приватній гімназії "А+" у Києві та паралельно продовжував навчання у школі за кордоном. І нещодавно в інтерв’ю "Суспільній Культурі" волонтер зізнався, що зараз його син є студентом Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

Також колишній телеведучий зазначив, що після досягнення 18-річчя Дмитро має думки про мілітарний напрям, але все залежатиме лише від його бажання:

Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він надалі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямі? Він має подібне бажання. Не витягуйте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Сергій Притула

Притула розповів, що його спадкоємець має інтерес до сучасних технологій і під час канікул він працював разом з ним у Фонді. Дмитро займався прошивкою дронів:

Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, тому що його як оператора дрону анонімізують – ворог не знатиме, звідки запускається дрон волонтер

