Зірка "Кварталу" Сопонару показала свою маму — який вигляд має жінка (фото)

Мама актриси вразила мережу стильним виглядом

Популярна українська акторка, колишня зірка "Жіночого Кварталу" та серіалу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару потішила прихильників рідкісними сімейними кадрами. Знаменитість вперше за довгий час поділилася теплими знімками зі своєю мамою Тамарою.

Рідні люди влаштували спільну професійну фотосесію, де позували в обіймах одна одної. На знімках Ірина та пані Тамара щиро посміхаються, демонструючи неймовірну схожість та близькість. Для зйомки вони обрали сучасні стильні образи.

Ймовірно, ця ніжна фотосесія була присвячена Дню матері, який в Україні та світі цьогоріч святкують у неділю, 10 травня.

Додамо, що Ірина родом із Чернівців, але зараз живе в Києві. В травні 2024 року українка одружилася з британцем на ім'я Ріс, з яким була в стосунках з 2021 року.

Ірина Сопонару з мамою Тамарою. Фото: instagram.com/irinasoponaru Ірина Сопонару з мамою Тамарою. Фото: instagram.com/irinasoponaru Ірина Сопонару з мамою Тамарою. Фото: instagram.com/irinasoponaru

Підписники акторки не змогли стримати емоцій від побаченого. Коментарі під дописом вибухнули компліментами та теплими словами:

"У кадрі — сама гармонія 😍❤️‍🔥 Я би цю фотографію назвав "на одній хвилі" 🥰❤️‍🔥";

"Гарні 😍😍😍";

"Красиві 🥰";

"Дівчата, ви неймовірні!" — пишуть захоплені фанати.

Нагадаємо, що у березні 2026 року Ірина Сопонару, разом з актрисами Анастасією Оруджовою, Аліною Блажкевич і Олександрою Машлятіною, покинула "Квартал 95".