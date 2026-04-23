Колишній чоловік Ані Лорак "накинувся" на популярного шоумена (відео)

Витівка у київському спортзалі розсмішила всіх

Поки співачка-зрадниця Ані Лорак продовжує будувати кар’єру в країні-агресорці, її колишній чоловік Мурат Налчаджіоглу демонструє свою прихильність до України та чудове почуття гумору. На цей раз "жертвою" турецького бізнесмена став відомий телеведучий В’ячеслав Соломка.

Відомо, що Мурат та В’ячеслав — давні друзі, які часто проводять час у спільних компаніях. Днями чоловіки завітали до Олімпійського професійного коледжу імені Івана Піддубного у Києві.

Мета візиту була надихаючою – підтримати майбутніх олімпійських чемпіонів. Однак без гумору не обійшлося: друзі зняли кілька жартівливих роликів для соціальних мереж.

В’ячеслав Соломка і Мурат Налчаджіоглу

Соломка опублікував у сторіс Instagram відео. Шоумен постав у кадрі в комічному надувному костюмі сумоїста. Якоїсь миті на нього ефектно "напав" Налчаджіоглу.

Бізнесмен, наслідуючи героїв бойовиків, високо підняв ногу у бік ведучого з гучним криком: "Уаааааааа!". Несподіваний перформанс спричинив вибух сміху у всіх присутніх у залі.

Що відомо про шлюб Мурата і Ані Лорак

Нагадаємо, що стосунки турецького бізнесмена та української співачки почалися в середині 2000-х, а 2009 року пара офіційно розписалася. У 2011 році у них народилася дочка Софія. Однак гарна історія закінчилася 2019 року — пара розлучилася.

Сьогодні експодружжя дотримується кардинально різних позицій: Лорак замовчує війну і залишається у РФ, тоді як Мурат чітко окреслив свою проукраїнську позицію і продовжує розвивати бізнес і жити в Києві.