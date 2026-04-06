Один із них пішов захищати Україну. Що відомо про колишніх чоловіків Ірини Білик і де вони зараз

За роки артистка мала кілька гучних романів і один офіційний шлюб

Особисте життя "української Мадонни", якій цього понеділка виповнилося 56 років, завжди було сповнене пристрастей та гучних розставань. І навіть сьогодні її ім’я продовжує фігурувати у заголовках поруч з іменами колишніх обранців.

Романи Ірини Білик завжди були на слуху. "Телеграф" розповідає, що відомо про чоловіків попдіви і де зараз колишні обранці співачки.

Юрій Нікітін

Першим романом Ірини Білик, що широко обговорювався, стали її стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним. Вони прожили разом 8 років, проте розсталися. У грудні 2025 року композитор Євген Рибчинський заявив, що причиною розпаду тандему стали ревнощі.

Якщо б Нікітін не взяв там NikitA і так далі, то він би зберіг Білик. Тобто Білик не ревнувала його до Данилка. А коли з’явилися ці баби, то вона не змогла це пережити. І стосунки, звичайно, розійшлися. Це неможливо Євген Рибчинський

Розрив пройшов спокійно, без конфліктів, і навіть після нього вони продовжували працювати разом та дружити. Під час війни Нікітін перебуває у США.

Андрій Оверчук

Після розлучення з Нікітіним у співачки почалися стосунки з моделлю Андрієм Оверчуком. Через рік у них народився первісток — син Гліб. Хоча пара не оформляла офіційний шлюб, вони повінчалися. Однак союз не виявився довговічним: за кілька років вони розсталися через зраду Андрія. Чоловік зник із публічного простору.

Андрій Оверчук та Ірина Білик

Співачка з дорослим сином Глібом

Дмитро Коляденко

2001 року співачка розпочала роман із Дмитром Коляденком. Їх вважали однією з найскандальніших пар у шоубізнесі: вони часто бурхливо сварилися, розставалися а потім знову сходилися. Шоумен шість разів робив співачці пропозицію, але та не поспішала ставати дружиною.

2006 року Ірина залишила Дмитра, проте пара досі інтригує шанувальників спільними знімками. Коляденко продовжує жити та працювати у Києві.

Дмитро Дікусар

Роман артистки з танцюристом розпочався у 2006 році на "Танцях із зірками". Вже за рік вони одружилися в Ріо-де-Жанейро, проте в Україні цей шлюб не було офіційно визнано. Через три роки пара розсталася через зниклу пристрасть та романтичні емоції.

Нагадаємо, що Дікусар з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ. У березні 2026 року Ірина заявила в ефірі шоу "Вгадай мелодію", що направить свої виграшні гроші підрозділу, в якому служить Дікусар.

Аслан Ахмадов

У 2011 році виконавиця почала працювати з російським фотографом Асланом Ахмадовим. Саме з ним артистка вперше офіційно оформила шлюб: весілля відбулося у 2015 році, а про свої стосунки пара публічно розповіла вже після народження сина Табріза, який з’явився на світ завдяки сурогатному материнству.

Їх союз довго вважали зразковим, проте 2021 року співачка повідомила про розлучення. За неофіційною інформацією, причиною цього стала відстань: артистка жила в Україні, тоді як Ахмадов — у Росії. Судячи з останніх постів фотографа в соцмережах, зараз він живе та працює у США.

Чи у стосунках Ірина Білик зараз

Зараз співачка не перебуває у публічних стосунках — принаймні вона воліє не розкривати подробиці свого особистого життя у ЗМІ. Головними чоловіками у її житті залишаються сини – Гліб і Табріз.

Нагадаємо, що Дмитро Дікусар також є колишнім чоловіком відомої української танцівниці.