Ірині Білик — 56! Як її привітали колишній та колега по "цеху" (фото, відео)

Марія Бурмака показала рідкісне фото з молодою колегою

У понеділок, 6 квітня, свій день народження святкує ікона української попмузики — неперевершена Ірина Білик. Співачці виповнилося 56 років.

Соцмережі зірки вже з самого ранку засипані побажаннями, проте найпомітнішими стали привітання від близьких людей, які супроводжують артистку протягом десятиліть. Одним із перших у соцмережах відгукнувся епатажний хореограф і колишній обранець зірки Дмитро Коляденко.

Він неочікувано опублікував ефектне фото іменинниці серед квітів, додавши емоційний підпис: "З Днем Народження! Вітаю! Миру, Щастя, Радості, Кохання Бажаю!".

Не менш зворушливим був пост давньої подруги та колеги по сцені Марії Бурмаки. Артистка поділилася спільним архівним фото та згадала, як розпочинався їхній шлях до слави ще у далекому 1989-му.

З Ірою познайомились коли нам було по 19 років, на Червоній Руті в Чернівцях. Так і йдемо стільки років паралельно по життю. Колись в 1993-му мама Іри Ганна Яківна сказала: "дівчата, тримайтесь разом". З днем народження, дорога Ira Bi Для самурая є тільки шлях. І ми йдемо ним вже тридцять сьомий рік ❤️🙏 Марія Бурмака

Одночасно Білик дякує кожному шанувальнику з привітаннями в instagram. "В свій День народження хочу зізнатися в коханні кожному з вас! Кожному, хто поруч зі мною в моменті, в музиці, в словах і між рядками✨ Ваша любов і підтримка — це те світло, яке не згасає навіть у найскладніші дні", — написала виконавиця. У свій особливий день зірка запрем'єрила переклад хіта "О любви" з альбому "Любовь. Яд", що вийшов у далекому 2004 році.

Нехай слова цієї пісні надихають вас бути щасливими кожного дня! Ірина Білик

"Телеграф" викладає україномовну та російськомовну версії пісні:

Нещодавно милим подарунком від Білик похвалилася співачка Христина Соловій. Пакунок проїхав 1,5 тисячі км.