Нарешті разом: дружина Усика показала, як виглядає чемпіон після бою з Верховеном (фото)

Близько трьох місяців Усик був у тренувальному таборі, тому не бачився із дружиною та дітьми

Дружина чемпіона світу Олександра Усика Катерина після довгої розлуки нарешті показала спільне фото з чоловіком після його великого бою проти Ріко Верховена, який відбувся 23 травня. На знімку кохана боксера стоїть поруч із ним, усміхається та виглядає так, ніби останні кілька місяців чекала саме на цей момент.

Милою світлиною Катерина поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Останні майже три місяці подружжя практично не бачилося.

Увесь цей час Усик провів у тренувальному таборі перед гучним поєдинком, який відбувся 23 травня у Гізі біля єгипетських пірамід. Сам боксер традиційно максимально ізолювався від зовнішнього світу та повністю зосередився на підготовці.

Олександр Усик з дружиною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина ж увесь цей період активно підтримувала чоловіка. Ще до бою вона публікувала атмосферні фото з Єгипту, де позувала на фоні пірамід, і одразу стало зрозуміло, що дружина чемпіона приїхала бути поруч із коханим у цей важливий момент.

Що відомо про бій Усика та Верховена

23 травня Олександр Усик вийшов на ринг проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена у межах масштабного шоу "Glory in Giza", яке організували просто неба біля пірамід у Єгипті. На кону стояв чемпіонський титул WBC у надважкій вазі.

Олександр Усик, Ріко Верховен. Фото: instagram.com/usykaa

Для Верховена цей бій став одним із найгучніших викликів у кар’єрі, адже нідерландець є багаторічною зіркою кікбоксингу, але у професійному боксі не мав такого досвіду, як Усик. Попри це, поєдинок виявився набагато складнішим, ніж очікували багато фанатів.

Усик у підсумку здобув перемогу нокаутом в 11-му раунді та захистив свої титули. Напередодні поєдинку Усик також зворушив фанатів ще однією деталлю — він прибув на арену з маленьким іграшковим віслюком, який йому подарувала донька.

