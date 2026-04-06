Поки рідня гине за Путіна. Українці тицьнули носом Звєрева через клоунське фото

Дизайнер розсмішив мережу безглуздим образом

Поки російська агресія продовжується, "зірка в шоці" і затятий прихильник Кремля Сергій Звєрев вирішив вийти в соцмережі з "духовним" посланням. Шоумен спробував привітати підписників у соцмережі Threads, але у результаті став об’єктом масових глузувань.

5 квітня 2026 року Звєрев опублікував святковий пост, прикріпивши свіже фото. Проте замість замилування "стилем" артист отримав порівняння з персонажем культового комедійного шоу.

Користувачі мережі миттєво зазначили, що нинішній образ путініста, який колись не гидував носити вишиванку, тепер ідеально вписується в декорації "Села дурнів".

Українці у коментарях не стримували іронії:

"Думав, вже зняли новий сезон "Деревня дураков""

"Я подумала, це в будиночку в Деревне дураков 😃"

"Це шо, новий сезон "Дєрєвні дураков"?"

Крім безглуздого зовнішнього вигляду, привернув увагу і текст привітання. Звєрев використав слово "Вербна", що викликало логічне питання в українців: чому "патріот" Росії використовує українську назву дерева, якщо в російській мові це "ива"?

Користувачі нагадали шоумену про походження слів і звичку країни-агресорки привласнювати чуже:

"Так воно вербне чи івове? У вас там Іва наче, чи ні? Виходить Ивовое воскресенье?"

"сударь, соізвольтє обясніть, шо такоє у вас ВЄРБА???"

"А, точно, великий і могутній — це ж вкрадена українська! Ну, все в найкращих традиціях росіян!"

Нагадаємо, що в серпні 2025 року затятий путініст втратив на фронті вже другого племінника. У спілкуванні з російськими пропагандистами шоумен вихвалявся, що родич вирушив убивати українців ще в першу хвилю мобілізації восени 2022-го, оскільки був "досвідченим мисливцем".

За свої злочини загарбник навіть встиг здобути "орден Жукова", проте це не врятувало його від безславного фіналу. За словами Звєрева, обставини загибелі племінника залишилися "туманними": він просто не повернувся із завдання разом із ще одним товаришем по службі. Це вже друга втрата у сім’ї артиста, який продовжує підтримувати геноцид, попри те, що війна планомірно знищує його власний рід.

Раніше український співак Олег Михайлюта згадав, як "перерахував зуби" путіністу Звєреву. Лідер "ТНМК" зробив це на концерті Наталії Могилевської.