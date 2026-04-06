Один из них пошел защищать Украину. Что известно о бывших мужчинах Ирины Билык и где они сейчас

За годы у артистки было несколько громких романов и один официальный брак

Личная жизнь "украинской Мадонны", которой в этот понедельник исполнилось 56 лет, всегда была полна страстей и громких расставаний. И даже сегодня ее имя продолжает фигурировать в заголовках рядом с именами бывших избранников.

Романы Ирины Билык всегда были на слуху. "Телеграф" рассказывает, что известно о мужчинах поп-дивы и где сейчас бывшие избранники певицы.

Юрий Никитин

Первым широко обсуждаемым романом Ирины Билык стали ее отношения с продюсером Юрием Никитиным. Они прожили вместе 8 лет, однако расстались. В декабре 2025 года композитор Евгений Рыбчинский заявил, что причиной распада тандема стала ревность.

Если бы Никитин не взял там NikitA и так далее, то он бы сохранил Билык. То есть Билык не ревновала его к Данилко. А когда появились эти бабы, то она не смогла это пережить. И отношения, конечно, разошлись. Это невозможно Евгений Рыбчинский

Разрыв прошел спокойно, без конфликтов, и даже после него они продолжали работать вместе и дружить. Во время войны Никитин находится в США.

Андрей Оверчук

После расставания с Никитиным у певицы начались отношения с моделью Андреем Оверчуком. Спустя год у них родился первенец — сын Глеб. Хотя пара не оформляла официальный брак, они обвенчались. Однако союз не оказался долговечным: через несколько лет они расстались из-за измены Андрея. Мужчина исчез из публичного пространства.

Андрей Оверчук и Ирина Билык

Певица со взрослым сыном Глебом

Дмитрий Коляденко

В 2001 году певица начала роман с Дмитрием Коляденко. Их считали одной из самых скандальных пар в шоу-бизнесе: они часто бурно ссорились, расставались, а затем снова сходились. Шоумен шесть раз делал певице предложение, но та не спешила становиться женой.

В 2006 году Ирина покинула Дмитрия, однако пара до сих пор интригует поклонников совместными снимками. Коляденко продолжает жить и работать в Киеве.

Дмитрий Дикусар

Роман артистки с танцором начался в 2006 году на "Танцах со звездами". Уже через год они поженились в Рио-де-Жанейро, однако в Украине этот брак не был официально признан. Спустя три года пара рассталась из-за исчезнувшей страсти и романтических эмоций.

Напомним, что Дикусар с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ. В марте 2026 года Ирина заявила в эфире шоу "Угадай мелодию", что направит свой выигрышные деньги подразделению, в котором служит Дикусар.

Аслан Ахмадов

В 2011 году исполнительница начала работать с российским фотографом Асланом Ахмадовым. Именно с ним артистка впервые официально оформила брак: свадьба состоялась в 2015 году, а о своих отношениях пара публично рассказала уже после рождения сына Табриза, появившегося на свет благодаря суррогатному материнству.

Их союз долго считали образцовым, однако в 2021 году певица сообщила о разводе. По неофициальной информации, причиной этого стало расстояние: артистка жила в Украине, тогда как Ахмадов — в России. Судя по последним постам фотографа в соцсетях, сейчас он живет и работает в США.

В отношениях ли Ирина Билык сейчас

На данный момент певица не состоит в публичных отношениях — по крайней мере, она предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни в СМИ. Главными мужчинами в ее жизни остаются сыновья — Глеб и Табриз.

Напомним, что Дмитрий Дикусар также является бывшем мужем известной украинской танцовщицы.