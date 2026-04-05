Розлучився зі скандалом і знайшов нове кохання. Як виглядає дівчина ексдинамівця Алієва (фото)

Особисте життя легенди "Динамо" тривалий час супроводжувалося гучними скандалами

Колишня зірка київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, чиє особисте та професійне життя роками супроводжувалося гучними скандалами, не самотній.

Футболіст, який довго приховував свої стосунки, офіційно представив публіці нову кохану ще рік тому. "Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя ексдинамівця.

Розлучення зі скандалом

Особисте життя Олександра довгий час нагадувало драматичний серіал. Його шлюб із Тетяною Алієвою, який тривав з 2007 по 2016 рік, завершився затяжним та скандальним розлученням. Колишнє подружжя обмінювалося публічними звинуваченнями через ЗМІ, де ділилося подробицями домашніх конфліктів.

Олександр та Тетяна Алієви

Попри офіційне розлучення, пара ще довгий час була змушена ділити спільну житлоплощу заради дітей — сина Артема та доньки Аліни.

Тетяна з дітьми від Алієва

Нове кохання

2025 року у долі ексфутболіста намітилися зміни. Після довгого періоду затишшя Алієв почав відкривати завісу таємниці над своїм нинішнім статусом.

Вперше Олександр натякнув на нові стосунки у лютому 2025 року, опублікувавши в Instagram зворушливі кадри із загадковою русявою жінкою. У своїх публікаціях він називав її "Сонцем" та "Моїм небом".

Про особистість коханої футболіст волів промовчати. Невідомо, чи залишається пара досі разом — Алієв більше не публікував нові фото з цією жінкою.

Олександр Алієв зараз

Наразі Олександр Алієв продовжує залишатися медійною фігурою. Він виступає за медіакоманду IGNIS разом зі своїм близьким другом Артемом Мілевським та активно веде соціальні мережі.