Такою її мало хто пам'ятає: 21-річну Полякову показали на архівних відео
У мережі показали еволюцію поп-співачки
Оля Полякова — одна з найяскравіших зірок українського шоубізнесу, проте мало хто пам’ятає, з чого саме починався її шлях до "королівського" титулу. У TikTok завірусилося відео з архівними кадрами кліпів артистки, починаючи з 2000 року.
На кадрах видно вражаючу трансформацію "Суперблондинки". У своїх ранніх роботах, таких як "Так не бывает" (співачці тоді був лише 21 рік), Оля постає зовсім юною та ще не у звичному образі.
Далі йдуть хіти, які свого часу лунали з кожного кутка, але всі вони були мовою країни-агресора:
- "Суперблондинка" (2008) — 29 років
- "90-60-90" (2011) — 32 роки
- "Первое лето без него" (2015) — 36 років
- "О Боже, как больно" (2016) — 37 років
- "Королева ночи" (2018) — 39 років
- "Белый танец" (2020) — 41 рік
@fayni.zirky Яка пісня подобається найбільше? (моя - ВСІ) @Olya Polyakova #перемогазанами💙💛💪 #ti̇ktok #ukraine #оляполякова #olyapolyakova ♬ оригинальный звук - 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒊𝒈𝒏 𝒉𝒆𝒓𝒆
Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни з Росією українські артисти, зокрема і Полякова, радикально змінили свій вектор, повністю відмовившись від російської мови у своїй творчості. Фінальним акордом відео став уривок з україномовної пісні "Вкрала" (2025 рік), де 46-річна співачка виглядає розкішно та впевнено.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку ретроспективу. Коментарі розділилися на ностальгічні та захоплені:
- "Боже… яке я вже старе, чому я пам'ятаю, як виходили практично всі пісні 🫠"
- "Не знаю ні однієї пісні і ніколи не чула навіть 😅🙈. Але вона чим старша, тим гарніша 😍"
- "Той випадок, коли з віком стає тільки кращою"
Нещодавно співачку намагалися відправити на Євробачення 2026. Проте більшість єврофанів зустріли таку ідею прохолодно.