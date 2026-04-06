Такою її мало хто пам'ятає: 21-річну Полякову показали на архівних відео

У мережі показали еволюцію поп-співачки

Оля Полякова — одна з найяскравіших зірок українського шоубізнесу, проте мало хто пам’ятає, з чого саме починався її шлях до "королівського" титулу. У TikTok завірусилося відео з архівними кадрами кліпів артистки, починаючи з 2000 року.

На кадрах видно вражаючу трансформацію "Суперблондинки". У своїх ранніх роботах, таких як "Так не бывает" (співачці тоді був лише 21 рік), Оля постає зовсім юною та ще не у звичному образі.

Тут співачці всього лиш 21 рік

Далі йдуть хіти, які свого часу лунали з кожного кутка, але всі вони були мовою країни-агресора:

"Суперблондинка" (2008) — 29 років

"90-60-90" (2011) — 32 роки

"Первое лето без него" (2015) — 36 років

"О Боже, как больно" (2016) — 37 років

"Королева ночи" (2018) — 39 років

"Белый танець" (2020) — 41 рік

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни з Росією українські артисти, зокрема і Полякова, радикально змінили свій вектор, повністю відмовившись від російської мови у своїй творчості. Фінальним акордом відео став уривок з україномовної пісні "Вкрала" (2025 рік), де 46-річна співачка виглядає розкішно та впевнено.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку ретроспективу. Коментарі розділилися на ностальгічні та захоплені:

"Боже… яке я вже старе, чому я пам'ятаю, як виходили практично всі пісні 🫠"

"Не знаю ні однієї пісні і ніколи не чула навіть 😅🙈. Але вона чим старша, тим гарніша 😍"

"Той випадок, коли з віком стає тільки кращою"

Нещодавно співачку намагалися відправити на Євробачення 2026. Проте більшість єврофанів зустріли таку ідею прохолодно.