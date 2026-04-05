Зеленський виграв завдяки їй. Де зараз зірка "Танців із зірками" Олена Шоптенко і як вона виглядає

У танцювальне шоу Олена прийшла у 17 років

Відома українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко у далекому 2006 році підкорила танцмайданчик із майбутнім президентом України Володимиром Зеленським. Пара зуміла перемогти у першому сезоні "Танців із зірками".

Сьогодні зірка проєкту не мешкає в Україні. "Телеграф" розповідає, де зараз Олена, чим займається та як виглядає. Торік у грудні Шоптенко виповнилося 38 років.

Потрапила до "Танців" у 17 років

Майбутня танцівниця народилася 1987 року в Києві в родині батька-підприємця та матері-невропатолога. В Олени також є два старші брати.

Олена Шоптенко із батьками

Почала займатися танцями 1993 року. 2005 року з відзнакою закінчила столичний ліцей бізнесу, здобувши золоту медаль. У тому ж році стала студенткою Національного економічного університету.

Фото юної Олени Шоптенко

У 2006 році Олена здобула титул чемпіонки світу з десяти танців серед молоді до 21 року в латиноамериканській програмі. У тому ж році здобула перемогу у шоу "Танці з зірками" разом із Зеленським. Їй тоді було лише 17 років.

Так зараз дивно говорити, та наша співпраця з Володимиром Зеленським, вона дала мені дуже потужний поштовх просто навіть в моїй кар'єрі як спеціаліста, тому що деякими його настановами я досі користуюся під час постановок, під час своєї роботи Олена Шоптенко

Серед її партнерів у проєкті також були телеведучий Максим Неліпа (загинув у 2025 році на війні) та співак Олег Винник. 2021 року вона стала учасницею музичного шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Танцівниця у шоу "Маска"

Два шлюби, два розлучення

У червні 2013 року Шоптенко вийшла заміж за танцюриста Дмитра Дікусара, який також брав участь у "Танцях із зірками". Однак через три роки їхній шлюб завершився розлученням. У 2016 році джерело розповіло ТСН.ua, що розлучилося подружжя через "відстань" і щільний робочий графік.

Нагадаємо, що Дікусар з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ. У вересні 2024 року танцівниця поділилася, що час від часу цікавиться справами колишнього чоловіка, але спілкуються вони вкрай рідко.

Олена та Дмитро розлучилися у 2016 році

15 жовтня 2016 року хореограф одружилася з українським підприємцем Олексієм Івановим. 9 червня 2018 року у пари народився син Олексій. Однак під час повномасштабної війни подружжя офіційно розірвало шлюб.

Олена з Олексієм

Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, – це завжди нелегко Олена Шоптенко

Де зараз Олена Шоптенко

Станом на квітень 2026 року зірка вже понад три роки проживає в Австрії. Разом із 7-річним сином вона облаштувалася у Відні. Там вона не залишила танців, але змінила формат.

Я не є зіркою в Австрії, і це дало мені свободу робити те, що мені цікаво. Я не займаюся танцями заради танців. До мене приходять люди дуже часто за рекомендацією психотерапевтів, щоб я саме через танцювальну терапію трохи допрацювала з людиною Олена Шоптенко

В Австрії Олена розвиває авторський проєкт HUSH! Dance Therapy — це напрямок танцювальної терапії, що допомагає людям справлятися зі стресом через рух. Вона також виступає постановником та тренером, бере участь у благодійних проєктах на підтримку України. Попри життя за кордоном, Шоптенко періодично відвідує рідний Київ.

