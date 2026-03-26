В мережі "знайшли заміну" для LELÉKA на Євробаченні: думки розділилися

Ідея викликала бурхливу реакцію

В інфопросторі розгорілася нова дискусія щодо участі України на Євробачення 2026. У мережі почали активно обговорювати альтернативний сценарій для пісенного конкурсу, адже українці, після заяви переможниці Нацвідбору про брак коштів, розглянули кандидатуру Олі Полякової.

Фанатський блог співачки xeeappolyakova у threads спровокував шквал коментарів, натякнувши, що "Королева ночі" могла б стати ідеальним варіантом для країни в умовах економії.

Представниця України 2026 ще навіть не почала готуватися, і бюджету немає 💸 Але Оля Полякова вже працює з британським лейблом state51 і продюсерами Red Triangle, вона все продумала заздалегідь. Тобто весь виступ міг би бути оплачений лейблом БРИТАНСЬКИМ, а не Україною. Це означає: круте, дороге та масштабне шоу, але жодного навантаження на бюджет країни — гроші держави залишаються на важливіші речі. ✨ Європа б точно запам’ятала такий виступ! 🌟 Ось, і думайте 🥹 пишуть у threads

Головний меседж — фінансова вигода. У коментарях прихильники погоджуються з ідеєю, відзначаючи, що "це було б найкраще рішення", а саме шоу було б на 100%.

Ну вона хитро**па, в хорошому сенсі) Якби вона поїхала, шоу було би 100%

Проте більшість єврофанів зустріли таку ідею прохолодно, а подекуди й агресивно. Основні претензії стосуються творчого напрямку співачки та її останніх робіт.

Вона ніх*я не продумала, в ній вложили бабки як її дід колись, тому що вона була впевнена що поїде на євробачення. Слава богу що нікуди вона не поїде. Але відпрацювати контракт треба. Ви бачили взагалі цей британський лейбл? А ШІ помиї які вона називає кліпом? Не позортесь 🤡

Спасибі, не нада …

Але не вийде поїхать. Плак-плак

Хай Бог милує

Нагадаємо, що переможниця Нацвідбору Вікторія Лелека (LELÉKA) представить Україну на Євробаченні 2026 року із піснею Ridnym.