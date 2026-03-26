В сети "нашли замену" для LELÉKA на Евровидении: мнения разделились

Идея вызвала бурную реакцию

В инфопространстве разгорелась новая дискуссия по поводу участия Украины на Евровидении 2026. В сети начали активно обсуждать альтернативный сценарий для песенного конкурса, ведь украинцы, после заявления победительницы Нацотбора о нехватке средств, рассмотрели кандидатуру Оли Поляковой.

Фанатский блог певицы xeeappolyakova в threads спровоцировал шквал комментариев, намекнув, что "Королева ночи" могла бы стать идеальным вариантом для страны в условиях экономии.

Представительница Украины 2026 еще даже не начала готовиться, и бюджета нет 💸 Но Оля Полякова уже работает с британским лейблом state51 и продюсерами Red Triangle, она все продумала заранее. То есть все выступление могло бы быть оплачено лейблом БРИТАНСКИМ, а не Украиной. Это значит: крутое, дорогое и масштабное шоу, но никакая нагрузка на бюджет страны — деньги государства остаются на более важные вещи. ✨ Европа бы точно запомнила такое выступление! 🌟 Вот, и думайте 🥹 пишут в threads

Главный месседж – финансовая выгода. В комментариях поклонники соглашаются с идеей, отмечая, что "это было бы лучшее решение", а самое шоу было бы на 100%.

"Это было бы лучшее решение"

Ну она хитро**пая, в хорошем смысле) Если бы она поехала, шоу было бы 100%

Однако большинство еврофанов встретили такую идею прохладно, а где-то и агрессивно. Основные претензии касаются творческого направления певицы и последних работ.

Она ничего не продумала, в ней вложили бабки как ее дед когда-то, потому что она была уверена что поедет на евровидение. Слава богу, что никуда она не поедет. Но отработать контракт нужно. Вы видели вообще этот британский лейбл? А ИИ помои какие она называет клипом? Не позорьтесь 🤡

Спасибо, не надо…

Но не получится поехать. Плак-плак

Пусть Бог милует

Напомним, что победительница Нацотбора Виктория Лелека (LELÉKA) представит Украину на Евровидении 2026 года с песней Ridnym.