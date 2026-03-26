Рус

Дякуємо за роботу на СБУ. Ані Лорак отримала порцію "привітань" через нові фото

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Ані Лорак "допомагає" українській армії Новина оновлена 26 березня 2026, 09:23
Тролінг від українців набирає обертів

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка вперто ігнорує війну та продовжує будувати кар'єру у РФ, знову опинилася в центрі уваги українських користувачів.

Цього разу приводом стали її нові світлини у соцмережі Threads, які вона супроводила роздумами про "правду" та "ніжність".

"Моя сила – у моїй ніжності, моя глибина – у моїй правді. Я дозволяю собі бути собою", — написала Лорак російською мовою. Проте "своєю" вона в Україні вже давно не є.

Українські користувачі миттєво відреагували на пост, влаштувавши артистці масштабний тролінг: люди масово дякують Кароліні за "фінансування ЗСУ" та "співпрацю з українськими спецслужбами". Мета такого флешмобу очевидна — створити зрадниці якомога більше проблем у країні-агресорці, де за "допомогу Україні" загрожують реальні терміни.

  • Мене просили передати слова подяки від 107 ТРо за донати на авіарозвідку та 2 пікапи. Особлива подяка від хлопців з міста Кіцмань, Чернівецька обл. Не завжди обовʼязково говорити про допомогу, іноді краще робити тихо та якісно 👍 Дякую Кароліно — щиро 🙏
  • Кароліна, дякую вам за допомогу при проведенні співробітниками СБУ операції "Павутина" та за те, що тимчасово приховували у себе агентів СБУ
  • Дякую за донати на 3 Штурмову!!! 🌹
  • Дякую за вашу мужність! Стільки років лишатися у ворога в тилу🤯це дуже не легко. Але та безцінна інформація котру ви надаєте нашим службам безпеки та розвідки дуже важлива! Дякую вам
  • Ваша сила — в ваших донатах! Щиро дякуємо 🤩🫶

До речі, це не вперше українця "дякують" виконавиці за донати. На початку березня у мережі "розпекли" Ані Лорак після концерту її кума Філіпа Кіркорова.

Теги:
#СБУ #Росія #Ані Лорак