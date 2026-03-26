Дякуємо за роботу на СБУ. Ані Лорак отримала порцію "привітань" через нові фото

Тролінг від українців набирає обертів

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка вперто ігнорує війну та продовжує будувати кар'єру у РФ, знову опинилася в центрі уваги українських користувачів.

Цього разу приводом стали її нові світлини у соцмережі Threads, які вона супроводила роздумами про "правду" та "ніжність".

"Моя сила – у моїй ніжності, моя глибина – у моїй правді. Я дозволяю собі бути собою", — написала Лорак російською мовою. Проте "своєю" вона в Україні вже давно не є.

Українські користувачі миттєво відреагували на пост, влаштувавши артистці масштабний тролінг: люди масово дякують Кароліні за "фінансування ЗСУ" та "співпрацю з українськими спецслужбами". Мета такого флешмобу очевидна — створити зрадниці якомога більше проблем у країні-агресорці, де за "допомогу Україні" загрожують реальні терміни.

Мене просили передати слова подяки від 107 ТРо за донати на авіарозвідку та 2 пікапи. Особлива подяка від хлопців з міста Кіцмань, Чернівецька обл. Не завжди обовʼязково говорити про допомогу, іноді краще робити тихо та якісно 👍 Дякую Кароліно — щиро 🙏

Кароліна, дякую вам за допомогу при проведенні співробітниками СБУ операції "Павутина" та за те, що тимчасово приховували у себе агентів СБУ

Дякую за донати на 3 Штурмову!!! 🌹

Дякую за вашу мужність! Стільки років лишатися у ворога в тилу🤯це дуже не легко. Але та безцінна інформація котру ви надаєте нашим службам безпеки та розвідки дуже важлива! Дякую вам

Ваша сила — в ваших донатах! Щиро дякуємо 🤩🫶

До речі, це не вперше українця "дякують" виконавиці за донати. На початку березня у мережі "розпекли" Ані Лорак після концерту її кума Філіпа Кіркорова.