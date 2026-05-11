Супергол зі штрафного та асист п’ятою: "Барселона" перемогла "Реал" в Ель Класіко та виграла чемпіонат (відео)

Каталонський гранд виграв Ла Лігу

У неділю, 10 травня, "Барселона" зіграла з "Реалом" у центральному поєдинку 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2025/26. Гра проходила у столиці Каталонії.

Що потрібно знати

"Барселона" приймала "Реал"

Каталонці забили 2 голи у першому таймі

Синьо-гранатові достроково виграли чемпіонат Іспанії

Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" завершилася з рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

"Барселона" з перших хвилин взяла м’яч під свій контроль і досить швидко забила. На 9-й хвилині Маркус Рашфорд прямим ударом зі штрафного влучив у ворота Вершкових. Ще через 9 хвилин каталонці оформили блискучий командний гол, наконечником атаки виступив Ферран Торрес, асист п’ятою на рахунку Ольмо.

Вершкові вирівняли перебіг поєдинку, проте забити бодай гол престижу не зуміли. За підсумками поєдинку "Барса" достроково стала чемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, перше Ель Класіко сезону 2025/26 завершилося перемогою "Реала" з рахунком 2:1. У цьому матчі зіграв український воротар Вершкових Андрій Лунін. У битві за Суперкубок Іспанії "Барса" взяла гору над "Реалом" з рахунком 3:2.

