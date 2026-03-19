Коли відбудеться ювілейний конкурс "Євробачення 2026": відомі дати півфіналів та фіналу

Столиця Австрії прийматиме "Євробачення" вже втретє

Майбутній ювілейний 70-й конкурс пісні "Євробачення" пройде наступного місяця у місті Відень (Австрія). Україну на міжнародній сцені у 2026 році представлятиме LELÉKA з піснею "Ridnym".

На офіційній сторінці конкурсу в Instagram повідомили, що півфінали "Євробачення 2026" відбудуться 12 та 14 травня, а переможця визначать 16 травня. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію, щоб ви не пропустили головні події конкурсу.

Коли відбудеться "Євробачення 2026"

Право приймати "Євробачення" столиця Австрії здобула завдяки перемозі артиста JJ (Йоханнеса Піча). Конкурс проходитиме у Відні вже втретє й організатори готують грандіозне шоу.

Австрійський громадський мовник ORF показав, що цього року сцену "Євробачення" висвітлюватимуть понад 2100 світлодіодних та лазерних пристроїв. Ще 80 високошвидкісних кабельних лебідок будуть створювати рухаючі світлові ефекти.

Зазначимо, що українська співачка LELÉKA виступатиме у другій частині другого півфіналу, точний порядок виступу учасників оголосять наприкінці березня. Загалом у конкурсі братимуть участь 35 країн.

Україну на "Євробаченні 2026" представить LELÉKA

