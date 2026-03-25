Конкурс лише для артистів при грошах? В мережі суперечки через заяву LELÉKA про брак коштів для Євробачення 2026

Переможниця національного відбору "розколола" українців

Навколо підготовки України до Євробачення 2026, що відбудеться у травні у Відні, розгорілися дискусії. Приводом стала заява цьогорічної переможниці Нацвідбору про брак коштів на гідну підготовку до пісенного конкурсу.

Поки команда артистки шукає ресурси, українці в мережі розділилися на два непримиренні табори у threads. Частина аудиторії стала на захист виконавиці, наголошуючи, що Євробачення не має бути "конкурсом гаманців". Прихильники вважають несправедливим те, що участь у престижному шоу стає доступною лише для заможних артистів або тих, хто має потужних спонсорів.

Люди, ви серйозно? Так, підготовка до конкурсу - це великі кошти. І так, не у всіх є такі гроші. Але виходить так, що лише артисти при грошах мають брати участь в конкурсі? Я досі згадую виступ учасника з Португалії. Який просто вийшов, заспівав, без шоу чи якогось продакшену — та виграв користувачка Olena Molozhava

Проте дехто вважає, що, подаючи заявку на Нацвідбір, артист має тверезо оцінювати свої можливості. Окрім фінансового питання, під сумнів ставлять і саму пісню, і подальші наміри співачки.

Навіщо йти тоді було? Всі чудово розуміють, що цей конкурс — це великі кошти. Вона виступить і більшість забудуть за неї і, напевно, поїде назад до Німеччини, можливо, пару раз виступить в Україні та й все. Пісня не запамʼятовується взагалі. Якщо вже йдеш на такий конкурс, то маєш розуміти, що представляєш всю країну і потрібно готуватися, щоб достойно представити користувачка siorvyna.tan

Щоб просто прийти і виграти без грошей, потрібно мати пісню афігенну, яка запамʼятовується і є цікавою, а не ось цю нудотіну, яку притягнули за вуха. Бути харизматичним, ну і ноти потрібно дотягувати. Це не хейт, як ви любите говорити, а субʼєктивна думка і критика. Прийміть вже цей факт користувачка mariana_moonshadow

Що відомо про співачку LELÉKA

Справжнє ім'я — Вікторія Корнікова. Українська співачка, аранжувальниця та композиторка, яка проживає в Берліні та виконує етноджаз. Народилася 10 листопада 1990 року в Дніпропетровській області (місто Першотравенськ — нині Шахтарське).

Закінчила Київський університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, навчалася джазовому вокалу та кінокомпозиції в Дрездені. Переможниця Нацвідбору, яка представить Україну на Євробаченні 2026 року із піснею Ridnym.