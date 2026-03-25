Конкурс лише для артистів при грошах? В мережі суперечки через заяву LELÉKA про брак коштів для Євробачення 2026

Тетяна Кармазіна
Вікторія Корнікова виграла Нацвідбір на Євробачення 2026.

Переможниця національного відбору "розколола" українців

Навколо підготовки України до Євробачення 2026, що відбудеться у травні у Відні, розгорілися дискусії. Приводом стала заява цьогорічної переможниці Нацвідбору про брак коштів на гідну підготовку до пісенного конкурсу.

Поки команда артистки шукає ресурси, українці в мережі розділилися на два непримиренні табори у threads. Частина аудиторії стала на захист виконавиці, наголошуючи, що Євробачення не має бути "конкурсом гаманців". Прихильники вважають несправедливим те, що участь у престижному шоу стає доступною лише для заможних артистів або тих, хто має потужних спонсорів.

Люди, ви серйозно? Так, підготовка до конкурсу - це великі кошти. І так, не у всіх є такі гроші. Але виходить так, що лише артисти при грошах мають брати участь в конкурсі? Я досі згадую виступ учасника з Португалії. Який просто вийшов, заспівав, без шоу чи якогось продакшену — та виграв

користувачка Olena Molozhava

Проте дехто вважає, що, подаючи заявку на Нацвідбір, артист має тверезо оцінювати свої можливості. Окрім фінансового питання, під сумнів ставлять і саму пісню, і подальші наміри співачки.

Навіщо йти тоді було? Всі чудово розуміють, що цей конкурс — це великі кошти. Вона виступить і більшість забудуть за неї і, напевно, поїде назад до Німеччини, можливо, пару раз виступить в Україні та й все. Пісня не запамʼятовується взагалі. Якщо вже йдеш на такий конкурс, то маєш розуміти, що представляєш всю країну і потрібно готуватися, щоб достойно представити

користувачка siorvyna.tan

Щоб просто прийти і виграти без грошей, потрібно мати пісню афігенну, яка запамʼятовується і є цікавою, а не ось цю нудотіну, яку притягнули за вуха. Бути харизматичним, ну і ноти потрібно дотягувати. Це не хейт, як ви любите говорити, а субʼєктивна думка і критика. Прийміть вже цей факт

користувачка mariana_moonshadow

Що відомо про співачку LELÉKA

Лелека співачка Вікторія Корнікова

Справжнє ім'я — Вікторія Корнікова. Українська співачка, аранжувальниця та композиторка, яка проживає в Берліні та виконує етноджаз. Народилася 10 листопада 1990 року в Дніпропетровській області (місто Першотравенськ — нині Шахтарське).

Закінчила Київський університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, навчалася джазовому вокалу та кінокомпозиції в Дрездені. Переможниця Нацвідбору, яка представить Україну на Євробаченні 2026 року із піснею Ridnym.

