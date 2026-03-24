Чоловікові Олі Полякової запропонували стати ведучим популярного шоу (фото)

Чоловік співачки став улюбленцем у мережі

Вадима Буряковського — чоловіка співачки Олі Полякової, який старший за неї на 16 років, активно обговорюють у мережі після інтерв’ю Гордона. Чоловік несподівано став зіркою і тепер йому запропонували стати ведучим популярного тревел-шоу "Орел та Решка".

Про це написали на офіційній сторінці "Орел і Решка" у Threads. Вадим Буряковський, який уже зареєструвався в цій мережі, поки що ніяк не прокоментував пропозицію.

Чоловікові Олі Полякової запропонували вести "Орел і Решка"

Чоловік співачки Олі Полякової несподівано став улюбленцем мережі після резонансного інтерв’ю у Гордона. І якщо самій артистці пізніше довелося вибачатися за його висловлювання на адресу подруги Маші Єфросініної, то користувачі, навпаки, підтримали Вадима — багато хто відзначив його прямолінійність і вважає, що він все сказав по суті.

Оля Полякова разом із чоловіком

Українці писали, що Полякова даремно "ховала" свого чоловіка, адже тепер має багато шанувальників. На тлі цих обговорень Вадиму Буряковському надійшла пропозиція стати ведучим тревел-шоу "Орел і Решка":

"Хочемо, щоб Вадик вів нашу програму" А, @toi_samyi_vadik?

Чоловіка Полякової запропонували стати ведучим

Поки Буряковський не прокоментував пропозицію, натомість багато українців відреагували. Думка користувачів розділилася:

"Ні, його Оля Полякова з дому не пускає тепер";

"Гарна ідея";

"Приколи приколами, але не настільки";

"Буде круто";

"Ми "за", ми чекаємо";

"Тільки не Цимбалюк та Денисенко. Хоча цей чоловік теж не вдалий персонаж. Працюйте краще, на вас чекають".

Не залишив поза увагою публікацію і колишній ведучий "Орла і Решки" Андрій Бєдняков, наголосивши, що може дати нових кепок.

"Телеграф" писав раніше, що чоловік Полякової став мемом після скандального інтерв’ю. Фото Вадика з прикольними написами вже кілька днів вирусяться у мережі.