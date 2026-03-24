Чоловікові Олі Полякової запропонували стати ведучим популярного шоу (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чоловік співачки став улюбленцем у мережі
Вадима Буряковського — чоловіка співачки Олі Полякової, який старший за неї на 16 років, активно обговорюють у мережі після інтерв’ю Гордона. Чоловік несподівано став зіркою і тепер йому запропонували стати ведучим популярного тревел-шоу "Орел та Решка".
Про це написали на офіційній сторінці "Орел і Решка" у Threads. Вадим Буряковський, який уже зареєструвався в цій мережі, поки що ніяк не прокоментував пропозицію.
Чоловікові Олі Полякової запропонували вести "Орел і Решка"
Чоловік співачки Олі Полякової несподівано став улюбленцем мережі після резонансного інтерв’ю у Гордона. І якщо самій артистці пізніше довелося вибачатися за його висловлювання на адресу подруги Маші Єфросініної, то користувачі, навпаки, підтримали Вадима — багато хто відзначив його прямолінійність і вважає, що він все сказав по суті.
Українці писали, що Полякова даремно "ховала" свого чоловіка, адже тепер має багато шанувальників. На тлі цих обговорень Вадиму Буряковському надійшла пропозиція стати ведучим тревел-шоу "Орел і Решка":
"Хочемо, щоб Вадик вів нашу програму" А, @toi_samyi_vadik?
Поки Буряковський не прокоментував пропозицію, натомість багато українців відреагували. Думка користувачів розділилася:
- "Ні, його Оля Полякова з дому не пускає тепер";
- "Гарна ідея";
- "Приколи приколами, але не настільки";
- "Буде круто";
- "Ми "за", ми чекаємо";
- "Тільки не Цимбалюк та Денисенко. Хоча цей чоловік теж не вдалий персонаж. Працюйте краще, на вас чекають".
Не залишив поза увагою публікацію і колишній ведучий "Орла і Решки" Андрій Бєдняков, наголосивши, що може дати нових кепок.
"Телеграф" писав раніше, що чоловік Полякової став мемом після скандального інтерв’ю. Фото Вадика з прикольними написами вже кілька днів вирусяться у мережі.