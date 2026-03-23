"Бабин компот у льосі — взяв і стрельнув": чоловік Полякової став мемом після скандального інтерв’ю (фото)

У мережі клепають меми про інтерв’ю Вадима Буряковського

Вадим Буряковський — чоловік співачки Олі Полякової, який на 18 років старший за неї. Нещодавно він дав інтерв’ю Дмитру Гордону, яке викликало бурхливий резонанс у мережі. Більше того, співачці навіть довелося публічно вибачатися перед своєю подругою Машею Єфросініною через слова чоловіка в цьому інтерв’ю.

Так, у розмові з журналістом Вадим Буряковський заявив, що Єфросиніна в житті не така відкрита, як на сцені чи у публічному просторі. Також він вважає, що його дружина Оля Полякова дуже допомогла Маші розкритися. Він також звернув увагу, що телеведуча постійно змушена доводити, що вона найкраща.

Полякова не погодилася з думкою чоловіка та написала пост із вибаченнями перед Машею у своїх соцмережах. Співачка заявила, що це думка її чоловіка і вона її не поділяє.

Після цього інтерв’ю багато користувачів стали якраз на бік Буряковського, а не Полякової та Єфросініної. Дехто навіть питав у співачки, чи все нормально з її Вадіком, на що вона жартівливо відповіла, що він живий, але з дому більше не виходить.

Чоловік Олі Полякової так сподобався користувачам мережі, що став справжнім мемом. Фото Вадіка із цього інтерв’ю з прикольними написами вже кілька днів вірусяться у мережі.

