"Бабин компот у льосі — взяв і стрельнув": чоловік Полякової став мемом після скандального інтерв’ю (фото)

Галина Струс
Автор
Оля Полякова та Вадим Буряковський у шлюбі вже понад 21 рік Новина оновлена 23 березня 2026, 12:30
Оля Полякова та Вадим Буряковський у шлюбі вже понад 21 рік. Фото Колаж "Телеграф"

У мережі клепають меми про інтерв’ю Вадима Буряковського

Вадим Буряковський — чоловік співачки Олі Полякової, який на 18 років старший за неї. Нещодавно він дав інтерв’ю Дмитру Гордону, яке викликало бурхливий резонанс у мережі. Більше того, співачці навіть довелося публічно вибачатися перед своєю подругою Машею Єфросініною через слова чоловіка в цьому інтерв’ю.

Так, у розмові з журналістом Вадим Буряковський заявив, що Єфросиніна в житті не така відкрита, як на сцені чи у публічному просторі. Також він вважає, що його дружина Оля Полякова дуже допомогла Маші розкритися. Він також звернув увагу, що телеведуча постійно змушена доводити, що вона найкраща.

Полякова не погодилася з думкою чоловіка та написала пост із вибаченнями перед Машею у своїх соцмережах. Співачка заявила, що це думка її чоловіка і вона її не поділяє.

Після цього інтерв’ю багато користувачів стали якраз на бік Буряковського, а не Полякової та Єфросініної. Дехто навіть питав у співачки, чи все нормально з її Вадіком, на що вона жартівливо відповіла, що він живий, але з дому більше не виходить.

Чоловік Олі Полякової так сподобався користувачам мережі, що став справжнім мемом. Фото Вадіка із цього інтерв’ю з прикольними написами вже кілька днів вірусяться у мережі.

Чоловік Полякової меми
Чоловік Полякової меми
Чоловік Полякової меми
Чоловік Полякової меми
Чоловік Полякової меми
Чоловік Полякової меми
Чоловік Полякової меми

#Меми #Оля Полякова #Вадим Буряковський