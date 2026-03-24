Мужу Оли Поляковой предложили стать ведущим популярного шоу (фото)

Муж певицы стал любимчиком в сети

Вадима Буряковского — мужа певицы Оли Поляковой, который старше ее на 16 лет, активно обсуждают в сети после интервью Гордона. Мужчина неожиданно стал звездой и теперь ему предложили стать ведущим популярного тревел-шоу "Орел и Решка".

Об этом написали на официальной странице "Орел и Решка" в Threads. Вадим Буряковский, который уже зарегистрировался в этой сети, пока никак не прокомментировал предложение.

Муж певицы Оли Поляковой неожиданно стал любимцем сети после резонансного интервью у Гордона. И если самой артистке позже пришлось извиняться за его высказывания в адрес подруги Маши Ефросининой, то пользователи, напротив, поддержали Вадима — многие отметили его прямолинейность и посчитали, что он сказал все по сути.

Оля Полякова вместе с мужем

Украинцы писали, что Полякова зря "прятала" своего мужа, ведь теперь у него много поклонников. На фоне этих обсуждений, Вадиму Буряковскому поступило предложение стать ведущим тревел-шоу "Орел и Решка":

"Хотим, чтобы Вадик вел нашу программу" А, @toi_samyi_vadik?"

Пока Буряковский не прокомментировал предложение, зато многие украинцы отреагировали. Мнение пользователей разделилось:

"Нет, его Оля Полякова з дома не пускает теперь";

"Хорошая идея";

"Приколы приколами, но не настолько";

"Будет круто";

"Мы "за", мы ждем";

"Только не Цымбалюк и Денисенко. Хотя этот мужчина тоже не удачный персонаж. Работайте лучше, вас ждут".

Не оставил без внимания публикацию и бывший ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков, подчеркнув, что может дать новых кепок.

"Телеграф" писал ранее, что муж Поляковой стал мемом после скандального интервью. Фото Вадика с прикольными надписями уже несколько дней вирусятся в сети.