Мужу Оли Поляковой предложили стать ведущим популярного шоу (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Муж певицы стал любимчиком в сети
Вадима Буряковского — мужа певицы Оли Поляковой, который старше ее на 16 лет, активно обсуждают в сети после интервью Гордона. Мужчина неожиданно стал звездой и теперь ему предложили стать ведущим популярного тревел-шоу "Орел и Решка".
Об этом написали на официальной странице "Орел и Решка" в Threads. Вадим Буряковский, который уже зарегистрировался в этой сети, пока никак не прокомментировал предложение.
Муж певицы Оли Поляковой неожиданно стал любимцем сети после резонансного интервью у Гордона. И если самой артистке позже пришлось извиняться за его высказывания в адрес подруги Маши Ефросининой, то пользователи, напротив, поддержали Вадима — многие отметили его прямолинейность и посчитали, что он сказал все по сути.
Украинцы писали, что Полякова зря "прятала" своего мужа, ведь теперь у него много поклонников. На фоне этих обсуждений, Вадиму Буряковскому поступило предложение стать ведущим тревел-шоу "Орел и Решка":
"Хотим, чтобы Вадик вел нашу программу" А, @toi_samyi_vadik?"
Пока Буряковский не прокомментировал предложение, зато многие украинцы отреагировали. Мнение пользователей разделилось:
- "Нет, его Оля Полякова з дома не пускает теперь";
- "Хорошая идея";
- "Приколы приколами, но не настолько";
- "Будет круто";
- "Мы "за", мы ждем";
- "Только не Цымбалюк и Денисенко. Хотя этот мужчина тоже не удачный персонаж. Работайте лучше, вас ждут".
Не оставил без внимания публикацию и бывший ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков, подчеркнув, что может дать новых кепок.
"Телеграф" писал ранее, что муж Поляковой стал мемом после скандального интервью. Фото Вадика с прикольными надписями уже несколько дней вирусятся в сети.