Кепка чоловіка Полякової на інтерв'ю Гордону коштує, як середня зарплата українців (фото)

У мережі звернули увагу на головний убір чоловіка Олі Полякової Вадима Буряковського, в якому він з’явився на інтерв’ю Дмитру Гордону, а після цього став мемом. Це аксесуар, який коштує, як середня зарплата в Україні.

Як стверджують у дописі в Threads, Буряковський прийшов на розмову в кепці від українського дизайнера. Автор публікації вказав, що аксесуар коштує 15 731 гривню.

Йдеться про кепку від Руслана Багінського. Користувач пожартував, що аксесуар нібито "заряджений говорити лише правду".

Сам Буряковський опинився в центрі уваги після великого інтерв’ю Дмитру Гордону. Під час розмови він говорив не лише про бізнес і особисте життя з Олею Поляковою, а й публічно згадав Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Найбільший резонанс викликали його слова про те, що Єфросиніна нібито в житті менш відкрита, ніж у публічному просторі, а Хромаєва він назвав "мажором".

Полякова швидко відреагувала — співачка публічно відмежувалася від слів чоловіка і попросила вибачення у Єфросиніної, давши зрозуміти, що не поділяє всіх його думок. На цьому тлі інтерес до самого Буряковського лише виріс. Для частини аудиторії він раптово став новим гучним персонажем шоубізнесових обговорень.

Раніше "Телеграф" розповідав, де Вадим Буряковський познайомився із майбутньою дружиною Олею Поляковою. В них різниця у віці 16 років.