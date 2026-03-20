Ранок почався не з кави. Alyona Alyona потрапила в ДТП (відео)

Артистка у відчаї звернулася до українців

Відома українська реперка Альона Савраненко, яку слухачі знають під псевдонімом Alyona Alyona, поділилася неприємністю — вона пошкодила своє авто через поганий стан доріг.

У п’ятницю, 20 березня, зранку артистка опублікувала в Instagram відео, де розповіла про інцидент із колесом. За її словами, після того як вона забрала посилку з Нової пошти, довелося об’їжджати ділянку з ремонтом. У цей момент машина в’їхала в яму, і тепер колесо почало видавати дивні звуки.

Добрий раночок хто маладець, а хто не маладець — той виїхав з хати, заїхав на Нову пошту, забрав посилку, виїзжав з Нової пошти, а там ремонт дороги. Об'їзжав ремонт — і в'їхав якось в яму і тепер моє колесо мені каже: "вух вух вух вух". Не знаю. Кажуть, йди дивись чи не грижа Alyona Alyona

Реперка емоційно звернулася з проханням відремонтувати дороги, наголосивши, що пальне в країні суттєво подорожчало. Вона підкреслила: попри те, що українці справно сплачують податки, стан автошляхів досі залишає бажати кращого.

Alyona Alyona — що про неї відомо

Альона Савраненко — відома українська співачка, яка виступає під сценічним ім’ям Alyona Alyona. Вона здобула популярність як реп-виконавиця, а у 2024 році разом із Jerry Heil представляла Україну на Євробаченні, де дует посів 3 місце у фіналі конкурсу.

Раніше реперка показала на фото, якою була в юності. Зараз Савраненко — 34 роки.