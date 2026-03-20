Утро началось не с кофе. Alyona Alyona попала в ДТП (видео)

Артистка в отчаянии обратилась к украинцам

Известная украинская рэперша Алена Савраненко, которую слушатели знают под псевдонимом Alyona Alyona, поделилась неприятностью — она повредила свой автомобиль из-за плохого состояния дорог.

В пятницу, 20 марта, утром артистка опубликовала в Instagram видео, где рассказала об инциденте с колесом. По ее словам, после того, как она забрала посылку из Новой почты, пришлось объезжать участок с ремонтом. В этот момент машина въехала в яму, и теперь колесо начало издавать странные звуки.

Доброе утро кто молодец, а кто не молодец — тот выехал из дома, заехал на Новую почту, забрал посылку, выезжал из Новой почты, а там ремонт дороги. Объезжал ремонт — и въехал как-то в яму и теперь мое колесо мне говорит: "вух вух вух вух". Не знаю. Говорят, иди смотри не грыжа ли Alyona Alyona

Рэперша эмоционально обратилась с просьбой отремонтировать дороги, подчеркнув, что горючее в стране существенно подорожало. Она подчеркнула: несмотря на то, что украинцы исправно платят налоги, состояние автодорог до сих пор оставляет желать лучшего.

Alyona Alyona — что о ней известно

Алена Савраненко – известная украинская певица, выступающая под сценическим именем Alyona Alyona. Она завоевала популярность как рэп-исполнительница, а в 2024 году вместе с Jerry Heil представляла Украину на Евровидении, где дуэт занял 3 место в финале конкурса.

Ранее рэперша показала на фото, какой была в юности. Сейчас Савраненко – 34 года.