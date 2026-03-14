"Заліз до моєї косметики". Син Віктора Павліка наробив біди молодій дружині співака (фото)

4-річний Михасик ще той пустун

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина (в дівоцтві Реп'яхова) показала на фото розбиту пляшечку брендового тонального крему. Як виявилося, грався з косметикою маленький син зіркового подружжя — 4-річний Михасик.

Концертний директор та блогерка, що молодша від Народного артиста України на 29 років, поділилась у своєму блозі в Instagram кадром, на якому зображено пошкоджену ємність "тоналки" компанії Lancome. Втім, до пустощів сина Катерина відноситься доволі легко та з гумором.

Час йде, але нічого не змінюється. Синочок заліз до моєї косметики Катерина Павлік блогерка

"Телеграф" з'ясував, що вартість аналогічного тонального крему в середньому стартує від 1,5 тисячі гривень. Ціна залежить він тону косметичного засобу.

Що відомо про шлюб Віктора Павліка

Музикант офіційно одружений учетверте з Катериною Репяховою (з 2020 року). Пара виховує спільного сина Михайла. Попри значну різницю у віці, подружжя демонструє міцні стосунки. Пара не виключає можливості стати батьками вдруге.

Нагадаємо, що молодший син Віктора Павліка має рідкісний нейрогенетичний розлад, який впливає на передачу сигналів у мозку. Хлопчик проходить спеціальну цільову терапію.