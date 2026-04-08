Разница более 100 гривен: в каком супермаркете выгоднее всего покупать докторскую колбасу

Средний ценник на "докторскую" подбирается к 500 гривнам

Ценовая политика украинских сетей супермаркетов может отличаться. Это означает, что одни и те же товары могут продаваться по разной стоимости.

"Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Минфин", рассказывает о том, где сейчас дешевле всего купить докторскую колбасу. Для сравнения был взят один из популярных экземпляров — колбаса докторская "Алан". Прямо сейчас цены на нее в различных супермаркетах могут отличаться более, чем на сто гривен.

Дешевле всего, согласно анализу сайта "Минфин", сейчас данную колбасу продают в сети "Metro". За 1 килограмм продукта там попросят с покупателя 369 гривен.

Цены в других магазинах:

Второе по выгодности предложение от супермаркетов "Ашан" — 443 гривны;

"Novus" — 489 гривен;

Megamarket — 532 гривны.

Средняя цена — 458 гривен (по состоянию на 8 апреля 2026). Разница в цене между самым дорогим и выгодным предложением — ~ 150 гривен.

Цены на докторскую колбасу в Украине. Инфографика - Минфин

