На красной рыбе минус 130 грн, а на икре – почти 200 грн: в "АТБ" подешевели морепродукты

Магазин запустил приятную акцию на популярные продукты к Пасхе

В супермаркетах "АТБ" с 8 апреля начали действовать новые скидки на морепродукты. В рамках акционного предложения цены на популярные позиции заметно снизились, что сделало их более доступными перед Пасхой.

Акционное предложение действует в рамках традиционной программы "Праздничная корзина" и продлится до 14 апреля включительно. Об этом "Телеграф" узнал из рекламной газеты "АТБ".

В частности, слабосоленая семга и форель от Norven теперь стоят 267,90 гривны вместо 383,90 гривны, а также 299,90 гривны вместо 429,90 гривны соответственно. Скидка на них составляет –30%. Удастся сэкономить до 130 гривен.

Лососевая икра подешевела еще более ощутимо — с 477,60 гривны до 282,90 гривны, что составляет скидку более 40%. Такое предложение позволяет заплатить на 194,7 гривны меньше.

Сколько стоят морепродукты в "АТБ"

Скидки в "АТБ" на красную рыбу и икру до 14 апреля.

