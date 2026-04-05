Рус

"Cif", "Ariel" і "Domestos": які популярні бренди побутової хімії продають зі знижками понад 30% в "АТБ"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У магазині приємні ціни
Фото Колаж "Телеграфу"

Ці товари для дому точно вигідно брати в "АТБ"

У мережі супермаркетів "АТБ" можна зекономити на вигідних акціях на популярні бренди побутової хімії. Покупці можуть купити засоби для прибирання та прання.

Місцями знижки сягають понад 30%. Список написав "Телеграф".

Акційні товари:

  • "Cif" Анти-жир 0,5 л — 78.90 грн (-32%), було 116.80 грн, економія 37.90 грн
  • "Cif" Актив Лимон крем 0,5 л — 68.90 грн (-32%), було 101.90 грн, економія 33.00 грн
  • "Mr Muscle" для скла 0,5 л — 84.90 грн (-30%), було 122.80 грн, економія 37.90 грн
  • "Savex" Color & Care 300 г — 34.20 грн (-30%), було 49.30 грн, економія 15.10 грн
  • "Savex" Premium 3 кг — 272.50 грн (-28%), було 378.90 грн, економія 106.40 грн
  • "Galax" для видалення жиру 0,5 кг — 82.50 грн (-22%), було 106.50 грн, економія 24.00 грн
  • "Майстер Клінер" 0,8 кг — 119.30 грн (-17%), було 144.50 грн, економія 25.20 грн
  • "Tesori d'Oriente" кондиціонер 0,76 л — 174.90 грн (-12%), було 199.90 грн, економія 25.00 грн
  • "Domestos" 1 л — 130.60 грн (-12%), було 149.20 грн, економія 18.60 грн
  • "Ariel" All-in-1 Pods (19 шт.) — 298.90 грн (-5%), було 315.80 грн, економія 16.90 грн
Що купити вигідно в "АТБ" з побутової хімії
Знижки на хімію в "АТБ". Фото: Телеграф

Пропозиції діють обмежений час і вже час звернути увагу тим, хто хоче заощадити.

Що купити вигідно в "АТБ" з побутової хімії
Акційні пропозиції в "АТБ" на побутову хімію. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ