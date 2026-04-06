Економія до 230 грн: популярна ковбаса в "Сільпо" стала доступнішою більш аніж на 40%
Вигідна пропозиція на ковбасу буде до 8 квітня
У супермаркетах "Сільпо" триває акційна пропозиція на популярний продукт, яка дозволяє суттєво зекономити на щоденних покупках. Знижка діє на "лікарську" ковбасу.
До 8 квітня покупці можуть придбати ковбасу "Кременчук" "Лікарська" варену, вищого ґатунку, без оболонки, у фасуванні 100 грамів лише за 29,90 гривень замість звичайних 52,90 гривень. Знижка становить понад 40%, що робить пропозицію однією з найпривабливіших цього тижня, повідомляє "Телеграф".
Акція дозволяє суттєво заощадити при купівлі більшої кількості. Так, за 500 грамів за акційною ціною доведеться заплатити 149,50 гривень замість 264,50 гривень, що дає економію у 115 гривень. Якщо ж придбати 1 кілограм, витрати складуть 299 гривень замість 529 гривень, тож покупець заощадить цілих 230 грн.
Пропозиція діє обмежений час, тому варто скористатися нею вже зараз.
