Встигніть запастись до Великодня: де купити цукор з приємною знижкою
В Україні святкування Великодня супроводжується приготуванням солодкої випічки. У світлі цього в мережі супермаркетів "Сільпо" запроваджені приємні знижки на два види цукру.
Акційні товари можна купити зі знижкою 16%. "Телеграф" розповість, які саме товари беруть участь в акції та скільки вони тепер коштують.
Що можна вигідно придбати
Цукор "Премія" білий кристалічний 1 категорії коштує 37.99 гривні замість 44.99 гривні за кілограм. Знижка складає 16 % або 7 гривень.
Цукор "Премія" Демерара тростинний коричневий, у стіках зараз коштує 79.99 гривні замість 94.99 гривні за 500 грамів. Знижка складає 16 % або 15 гривень.
До якого числа діятимуть знижки
Акційна пропозиція діє лише до 25 березня. Проте вона дає можливість заощадити кошти та водночас побалувати себе і своїх рідних домашньою випічкою. А з наближенням світлого Христового Воскресіння (Великодня) скористатись цією акцією та запастись продуктами за вигідною ціною буде дуже мудрим рішенням.
Коли відзначатиметься Великдень у 2026 році
Як повідомляв "Телеграф", у 2026 році католицький Великдень припадає на 5 квітня. Водночас православні святкуватимуть його 12 квітня, щоб уникнути збігу з юдейським Песахом. А у першу неділю після Великодня віряни ПЦУ та УПЦ відзначають свято, яке в народі називають Червона гірка, Радониця, Фомина неділя, Провідна неділя або навіть Червона Паска. Воно також відоме як Антипасха і символізує продовження радості від Воскресіння Христового. У 2026 році Червона гірка припадає на 19 квітня. У цей день традиційно проводили народні гуляння, весняні обряди та прощання з великодніми святами.
