Рус

Не купуйте яйця в "Сільпо": де на двох популярних брендах можна зекономити до 10 грн

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Продукти
Продукти. Фото Колаж "Телеграфу"

Саме там покупці часто переплачують

Ціни на звичайні курячі яйця в супермаркетах можуть суттєво відрізнятися, навіть якщо йдеться про один і той самий бренд. Напередодні Великодня ціни можуть ще більше поповзти вгору, тому краще заздалегідь проаналізувати їх, аби трошки зекономити.

"Телеграф" вирішив дізнатись ціни на дві популярні марки яєць — "Ясенсвіт" (10 шт) та "Квочка" (10 шт). Дані взяли у "GoToShop".

Так, яйця "Квочка" (10 шт) наразі можна знайти приблизно за 85,90-90,29 гривні. Найнижчі ціни зафіксовані в "АТБ" та "Novus" — близько 85,90-85,99 гривні. Водночас дорожче вони коштують в інших мережах: наприклад, у "Сільпо" вартість сягає понад 90 гривень, що робить покупку менш вигідною.

Скільки коштують яйця від "Квочка"
Ціни на яйця від "Квочка". Фото: скріншот з "GoToShop"

Схожа ситуація і з яйцями "Ясенсвіт" (10 шт). Найдешевше їх пропонують за 85,40 гривень у "Auchan", однак у "Сільпо" вони коштують 94,49 гривні. Таким чином, різниця у вартості перевищує 9 гривень за упаковку.

Скільки коштують яйця від "Ясенсвіт"
Ціни на яйця від "Ясенсвіт". Фото: скріншот з "GoToShop"

Тож, найвигідніше купувати курячі яйця в мережах із нижчими цінами та акційними пропозиціями — це, зокрема, "АТБ" та "Auchan", де вартість мінімальна з усіх запропонованих (близько 85,90 грн за 10 шт).

Ціни на яйця "Квочка" та "Ясенсвіт"
Скільки коштують яйця. Фото: Інфографіка "Телеграфа"

Теги:
#Ціни #Знижки #Яйця