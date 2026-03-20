Не купуйте яйця в "Сільпо": де на двох популярних брендах можна зекономити до 10 грн

Саме там покупці часто переплачують

Ціни на звичайні курячі яйця в супермаркетах можуть суттєво відрізнятися, навіть якщо йдеться про один і той самий бренд. Напередодні Великодня ціни можуть ще більше поповзти вгору, тому краще заздалегідь проаналізувати їх, аби трошки зекономити.

"Телеграф" вирішив дізнатись ціни на дві популярні марки яєць — "Ясенсвіт" (10 шт) та "Квочка" (10 шт). Дані взяли у "GoToShop".

Так, яйця "Квочка" (10 шт) наразі можна знайти приблизно за 85,90-90,29 гривні. Найнижчі ціни зафіксовані в "АТБ" та "Novus" — близько 85,90-85,99 гривні. Водночас дорожче вони коштують в інших мережах: наприклад, у "Сільпо" вартість сягає понад 90 гривень, що робить покупку менш вигідною.

Ціни на яйця від "Квочка". Фото: скріншот з "GoToShop"

Схожа ситуація і з яйцями "Ясенсвіт" (10 шт). Найдешевше їх пропонують за 85,40 гривень у "Auchan", однак у "Сільпо" вони коштують 94,49 гривні. Таким чином, різниця у вартості перевищує 9 гривень за упаковку.

Ціни на яйця від "Ясенсвіт". Фото: скріншот з "GoToShop"

Тож, найвигідніше купувати курячі яйця в мережах із нижчими цінами та акційними пропозиціями — це, зокрема, "АТБ" та "Auchan", де вартість мінімальна з усіх запропонованих (близько 85,90 грн за 10 шт).

Скільки коштують яйця. Фото: Інфографіка "Телеграфа"

