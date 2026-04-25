Даша Квіткова готується до весілля? Блогерка засвітилася у фаті (фото)

Наречена приміряла святковий аксесуар

Відома українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова заінтригувала мережу своєю появою у весільному образі після того, як заручилась з зіркою "Динамо".

Кадри, на яких Квіткова приміряє ніжну білу фату, з’явилися не на її власній сторінці, а в Instagram іншої популярної блогерки та флориста — Анастасії Скальницької. На фото Даша виглядає щасливою.

Як з’ясувалося, весільний аксесуар став частиною знімального процесу. Даша Квіткова стала новою героїнею випуску популярного проєкту Скальницької під назвою "Квітковий ревізор". Поки що невідомо, чи була фата лише елементом шоу, чи Даша таким чином натякає на щось більше.

Хто він — обранець Даші Квіткової?

Новим коханим 27-річної блогерки став Володимир Бражко — 23-річний півзахисник київського "Динамо" та національної збірної України. Їхній роман почався навесні 2025 року, і хоча пара спочатку тримала стосунки в секреті, вже влітку вони почали відкрито з’являтися разом на публіці та ділитися романтичними фото.

Володимир Бражко і Даша Квіткова

6 вересня 2025 року Володимир зробив Даші пропозицію під час побачення, і вона сказала "так". Пара планує організувати весілля у теплу пору року. Також футболіст швидко знайшов спільну мову з 4-річним сином Даші від першого шлюбу — Левом.