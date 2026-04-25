Побачення на табуретках і драбини для поцілунків: мережа вибухнула мемами через зріст нового "Холостяка"

Жартують, що для того, щоб Кравцов "вліз" в кадр, операторам треба драбинки

Новий герой 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" баскетболіст В'ячеслав Кравцов ще до старту сезону став зіркою соцмереж. Причина проста — його зріст 212 см складно ігнорувати навіть без телекамер. Користувачі Threads миттєво підхопили тему і перетворили її на хвилю жартів та мемів.

У дописах люди іронізують, що учасницям доведеться брати із собою драбини, щоб підтримувати зоровий контакт із "Холостяком". Інші жартують про використання взуття для фітнесу на пружинах — мовляв, без Kangoo Jumps на побачення можна й не приходити. Частину таких сцен навіть "візуалізують" за допомогою штучного інтелекту, створюючи картинки, де різниця у зрості виглядає максимально перебільшеною.

Меми про зріст нового "Холостяка". Фото: threads.com/@inna_dzhydzhora

Меми про зріст нового "Холостяка". Фото: threads.com/@ro_maniya

Окремий тренд — жарти про кастинг. У мережі пишуть, що дівчатам "нижче 170 см" нібито краще не подаватися, адже різницю у зрості вже показали на умовних прикладах. Звісно, це лише гумор, але він швидко розлетівся і став частиною обговорення нового сезону.

Меми про зріст нового "Холостяка". Фото: threads.com/@cozyylinaa

Не оминули увагою й знімальний процес. У соцмережах з’являються меми, де вся знімальна група стоїть на табуретках, щоб просто потрапити з камерою в кадр разом із Кравцовим.

Меми про новий сезон "Холостяка". Фото: threads.com/@oleksandr_xoxo

В'ячеслав Кравцов — український професійний баскетболіст, центровий, який виступав за національну збірну України та грав у клубах Європи і НБА. Учасник міжнародних турнірів, зокрема чемпіонатів Європи, має досвід гри на найвищому рівні. Відомий своїми фізичними даними, зокрема зростом 212 см, та стабільною грою під кільцем. Наприкінці вересня 2015 року, у розпал російської агресії на сході України та після анексії Криму, він грав за московську команду ЦСКА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці лютують через нового героя "Холостяка", що грав за Росію. Головна претензія саме через його участь у російській команді.