Радикальне рішення щодо заброньованих: яка ідея є в Міноборони і по кому може вдарити

Деякі пропозиції сприймають скептично

В рамках реформування мобілізації майже з усіх українців можуть зняти бронювання. Кількість підприємств, які матимуть статус критичних, може зменшитись.

Про це Юлія Забеліна, політична оглядачка, журналістка розповіла в етері Radio NV. За її словами, деякі ідеї Міноборони щодо бронювання в реформуванні сприймаються скептично.

Однак воно точно буде переглядатись, що передбачатиме зняття з українців броні. Планується, що заброньованими залишаться лише ті, хто працюють на підприємствах оборони. Тобто можливе зменшення кількості підприємств з бронюванням.

Які ще плануються зміни в мобілізації:

Зняття усіх з розшуку.

Набирати людей по віку — у війську потрібні молоді люди 25+, або фахівці.

Встановити чіткі терміни служби з можливістю демобілізації. Це одна з вимог президент Володимира Зеленського.

Окрім того, журналістка розповіла, що у роботі ТЦК і в тому, щоб там все залишилось як є, зацікавлена величезна кількість людей в різних структурах. Саме вони "вставляють палки в колеса" команді міністра оборони Михайла Федорова. Він вважає, що до мобілізації треба більше залучати поліцейських, але проти їхнього залучення виступає голова МВС Ігор Клименко.

Хто зараз в Україні має бронювання

Станом на квітень 2026 року в Україні заброньовано понад 1,3 мільйона працівників. Бронюванню підлягають:

Організації державної влади — держслужбовці категорії "А", "Б" та "В", співробітники Національної поліції, ДСНС, НАБУ, ДБР, БЕБ, прокуратури та судів.

Критичні підприємства — оборонно-промисловий комплекс (виробники зброї, боєприпасів та техніки), енергетика, зв'язок та ІТ, медицина та фармація, транспорт та агросектор (підприємства, що забезпечують логістику та продовольчу безпеку).

