Смертельна загроза на прогулянці: як захистити собаку від укусу гадюки
Навіть ігри з плазунами можуть закінчитись погано
Змії становлять небезпеку не тільки для людей, а й для тварин. Однак не завжди найнебезпечніше — це отрута плазуна.
Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, змії — це хижаки, які швидко реагують на загрозу життю, а собаки чи коти — це потенційна небезпека для них.
Марущак каже, що змії становлять небезпеку для домашніх улюбленців. Адже вони можуть вкусити песика чи котика, який грається чи полює на плазуна. Ця атака — цілком природна захисна реакція.
"Навіть якщо киця може просто гратися, змія цього не розуміє, для неї будь-який такий контакт — це напад. Тому змія може вкусити. Навіть якщо вона не має отрути, укус — це загроза занесення інфекції", — пояснює герпетолог.
За його словами, таке інфікування трапляється досить рідко, але воно небезпечне. Якщо ж говорити про гадюк, то вони отруйні і потенційно під час укусу можуть вбити улюбленця.
"Її отрута розрахована переважно на дрібних гризунів, але котик і собачка менші за людину. Фактично ризик летальності в такому випадку досить високий", — додає Марущак.
Як убезпечити тварин від зустрічі зі зміями
Герпетолог наголошує, що для захисту улюбленців від плазунів є кілька простих правил.
- Гуляти з улюбленцями лише у спеціально відведених місцях, де немає змій.
- Тримати собак на повідку та унеможливлювати їхній контакт з потенційно небезпечними об'єктами.
- Вивчити з твариною базові команди "Фу", "Не можна" тощо. Головне, щоб улюбленець слухався навіть за стресових ситуацій.
Щодо котів, Марущак додав, під час їх вигулу без людини на дачі чи в приватному секторі ймовірність зустріти змію вища. Але не слід забувати, що коти — це хижаки, вони швидкі та вправні. Здебільшого, якщо змія маленька, кішка досить легко розправляється з нею.
