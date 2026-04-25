Смертельна загроза на прогулянці: як захистити собаку від укусу гадюки

Навіть ігри з плазунами можуть закінчитись погано

Змії становлять небезпеку не тільки для людей, а й для тварин. Однак не завжди найнебезпечніше — це отрута плазуна.

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, змії — це хижаки, які швидко реагують на загрозу життю, а собаки чи коти — це потенційна небезпека для них.

Марущак каже, що змії становлять небезпеку для домашніх улюбленців. Адже вони можуть вкусити песика чи котика, який грається чи полює на плазуна. Ця атака — цілком природна захисна реакція.

"Навіть якщо киця може просто гратися, змія цього не розуміє, для неї будь-який такий контакт — це напад. Тому змія може вкусити. Навіть якщо вона не має отрути, укус — це загроза занесення інфекції", — пояснює герпетолог.

За його словами, таке інфікування трапляється досить рідко, але воно небезпечне. Якщо ж говорити про гадюк, то вони отруйні і потенційно під час укусу можуть вбити улюбленця.

"Її отрута розрахована переважно на дрібних гризунів, але котик і собачка менші за людину. Фактично ризик летальності в такому випадку досить високий", — додає Марущак.

Як убезпечити тварин від зустрічі зі зміями

Герпетолог наголошує, що для захисту улюбленців від плазунів є кілька простих правил.

Гуляти з улюбленцями лише у спеціально відведених місцях, де немає змій. Тримати собак на повідку та унеможливлювати їхній контакт з потенційно небезпечними об'єктами. Вивчити з твариною базові команди "Фу", "Не можна" тощо. Головне, щоб улюбленець слухався навіть за стресових ситуацій.

Як убезпечити тварин від зустрічі зі зміями

Щодо котів, Марущак додав, під час їх вигулу без людини на дачі чи в приватному секторі ймовірність зустріти змію вища. Але не слід забувати, що коти — це хижаки, вони швидкі та вправні. Здебільшого, якщо змія маленька, кішка досить легко розправляється з нею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що змії можуть потрапляти до багатоповерхівок через каналізацію.