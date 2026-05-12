Випадковість чи знак? Чому головна сцена Євробачення 2026 засяяла українськими кольорами

Сцена визнана найтехнічнішою в історії пісенного конкурсу

У Відні триває перший півфінал 70-го Євробачення 2026. Головна сцена конкурсу на арені Wiener Stadthalle оформлена у насичених синьо-жовтих відтінках, що нагадує український прапор. Насправді з нашою країною цей вибір має дещо спільне.

Це не просто випадковий збіг або "гра світла" — цьогорічна концепція сцени справді побудована навколо ідеї свободи, єдності та світла, що проривається крізь темряву. Над сценою працював відомий німецький сценограф Флоріан Відер — справжній "ветеран" конкурсу. Для нього це вже десяте "Євробачення", над яким він працює.

Раніше він створював сценічні концепти для конкурсів у 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 та 2025 роках. Саме Відер запропонував поєднати класичну естетику Відня з ультрасучасними LED-технологіями.

Освітленням займався британський дизайнер Тім Раутледж, який уже працював над "Євробаченням" у Ліверпулі та Базелі й навіть отримав BAFTA за свою роботу. За його словами, команда хотіла створити сцену, яка виглядатиме "кінематографічно", але водночас буде екологічнішою за попередні шоу.

Сцена Євробачення 2026.

Сама сцена — гігантська. Її площа становить близько 2000 квадратних метрів, а вага — понад 210 тонн. Для шоу встановили понад 2100 світлових приладів, більш як 8500 індивідуально керованих світлодіодів і 80 рухомих підйомних систем, які створюють ефект "живого" світла. Організатори кажуть, що це одна з найтехнологічніших сцен в історії конкурсу.

Цього року конкурс проходить у Відні після перемоги австрійського артиста JJ з піснею "Wasted Love". Гранд-фінал запланований на 16 травня, а півфінали відбуваються 12 та 14 травня. У конкурсі беруть участь 35 країн. Україну цьогоріч представляє Leléka з піснею "Ridnym".

