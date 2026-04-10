Україна допомагає будувати системи ППО на Близькому Сході: що отримаємо натомість

Зеленський розкрив деталі нових домовленостей

Українські фахівці беруть участь у реальному посиленні систем протиповітряної оборони країн Перської Затоки. Наші експерти не лише консультують, а й демонструють ефективність своїх рішень у кількох державах, зокрема знищуючи реактивні БПЛА.

Про роботу фахівців із дронів-перехоплювачів та РЕБ на Близькому Сході президент України Володимир Зеленський розповів у розмові з журналістами. Він також назвав країни, де йде співробітництво, та пояснив, що матиме Україна натомість.

Важлива роль України у захисті неба на Близькому Сході

"Деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що йдеться не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати.

Він додав, що нерідко досвід передавався безпосередньо під час захисту. За підсумками результат був дуже позитивний та додав поваги до України.

"Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю. Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами", – уточнив Зеленський.

Українські фахівці продемонстрували, що для досягнення доброго результату потрібні системні рішення, зокрема в компоненті радіоелектронної боротьби. Потрібна система ППО, яка складається з кількох складових, і всі вони мають бути належним чином інтегровані.

Яким державам допомагатимуть українські фахівці?

"Тобто ми підтримуємо розбудову такої системи ППО, яка може захищати від усіх типів загроз. Це послідовні наші кроки, і вони будуть, у хорошому сенсі слова, продаватись", – сказав президент.

Він розповів, що Україна має домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами. Наші компанії працюватимуть із військовими цих держав для захисту різних об'єктів.

Довідка: Раніше повідомлялося про допомогу українських військових Саудівській Аравії, Обʼєднаним Арабським Еміратам та Катару.

"Моє завдання – домовлятися про обсяг, про послуги, про види озброєння. Зараз тривають такі безпекові перемовини з Оманом, також говоримо з Кувейтом та Бахрейном – це плюс до тих країн, із якими ми вже домовились, і всі це бачили", – пояснив Зеленський.

А що натомість?

Україна отримає за надану підтримку та експертизу різні речі, як сказав президент. Йдеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, фінанси, нафту та дизель.

"Десь отримуємо нафту, яка прийде на відповідні заводи у Європі для переробки. А десь ми говоримо про готовий продукт – про дизель", – уточнив він.

За словами Зеленського, все це посилить нашу енергетичну стабільність, адже Україна має відповідні домовленості на рік.

"Тобто фактично ми допомагаємо посилити їхню безпеку в обмін на внесок у стійкість нашої країни, і це значно більше, ніж просто отримати гроші", – резюмував гарант Конституції.

Нагадаємо, Іран уже неодноразово погрожував ударами країнам, які підтримують його опонентів. Звинувачення в "активній участі у військовій агресії" проти Тегерана лунали й в бік України.