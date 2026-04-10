Украина помогает строить системы ПВО на Ближнем Востоке: что получим взамен

Зеленский раскрыл детали новых договоренностей

Украинские специалисты принимают участие в реальном усилении систем противовоздушной обороны стран Персидского залива. Наши эксперты не только консультируют, но и демонстрируют эффективность своих решений в нескольких государствах, в том числе уничтожая реактивные БПЛА.

О работе специалистов по дронам-перехватчикам и РЭБ на Ближнем Востоке президент Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами. Он также назвал страны, где идет сотрудничество, и объяснил, что Украина будет иметь взамен.

Важная роль Украины в защите неба на Ближнем Востоке

"Некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, по моему мнению, успех", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не об учебной миссии, не о тренировках, а о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать.

Зеленский о работе украинских военных специалистов в Персидском заливе

Он добавил, что нередко опыт передавался непосредственно во время защиты. По итогам результат был очень положительным и прибавил уважения к Украине.

"Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями. Это очень хороший сигнал, я думаю. Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями", – уточнил Зеленский.

Украинские специалисты продемонстрировали, что для достижения хорошего результата нужны системные решения, в частности, в компоненте радиоэлектронной борьбы. Требуется система ПВО, которая состоит из нескольких составляющих, и все они должны быть должным образом интегрированы.

Каким государствам помогут украинские специалисты?

"То есть мы поддерживаем развитие такой системы ПВО, которая может защищать от всех типов угроз. Это последовательные наши шаги, и они будут, в хорошем смысле слова, продаваться", – сказал президент.

Он рассказал, что у Украины есть договоренность о десятилетних соглашениях с тремя странами. Наши компании будут работать с военными этих государств для защиты разных объектов.

Справка: Ранее сообщалось о помощи украинских военных в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

"Моя задача – договариваться об объеме, об услугах, о видах вооружения. Сейчас продолжаются такие переговоры с Оманом, также говорим с Кувейтом и Бахрейном – это плюс к тем странам, с которыми мы уже договорились, и все это видели", – пояснил Зеленский.

А что взамен?

Украина получит за предоставленные поддержку и экспертизу разные вещи, как сказал президент. Речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, финансы, нефть и дизель.

"Где-то получаем нефть, которая придет на соответствующие заводы в Европе для переработки. А где-то мы говорим о готовом продукте — дизеле", — уточнил он.

По словам Зеленского, все это усилит нашу энергетическую стабильность, ведь у Украины есть соответствующие договоренности на год.

"То есть фактически мы помогаем усилить их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны, и это гораздо больше, чем просто получить деньги", – резюмировал гарант Конституции.

Напомним, Иран уже неоднократно угрожал ударами странам, поддерживающим его оппонентов. Обвинения в "активном участии в военной агрессии" против Тегерана звучали и в сторону Украины. "Телеграф" разбирался, что известно о дальнобойных ракетах Исламской республики и смогут ли они достать до Киева.