Тиша на Близькому Сході змінить долю України: Портников пояснив чому

Настання миру у Перській затоці може вплинути на позицію Трампа

Припинення або навіть тимчасове згортання війни на Близькому Сході може різко повернути фокус світової політики на Україну і змінити баланс сил у переговорах. За цих умов команда президента США Дональда Трампа може спробувати перезапустити мирний процес на інших умовах.

Що треба знати:

Зупинка війни на Близькому Сході поверне увагу світу до України

Трамп отримає сильнішу позицію для переговорів з Росією

США можуть запропонувати новий формат мирного процесу

Такою думкою на своєму Youtube-каналі поділився відомий публіцист, журналіст Віталій Портников. На його думку, можливе завершення бойових дій проти Ірану або навіть їхнє призупинення знову виведе на перший план війну в Україні.

"Причому Трамп, завдяки тому, що війна на Близькому Сході завершиться і що енергетичні інтереси Росії підупали, може виступати в цій ситуації з сильних позицій", – сказав публіцист.

Він не виключає, що саме тоді Київ можуть відвідати представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер з пропозиціями перезавантаження мирного процесу.

"Але в цій ситуації американські посередники вже не зможуть тиснути на українське керівництво, вимагати від нас припинення ударів по російській енергоструктурі та інших дій, які суперечать нашим національним інтересам і в цілому суперечать також національним і економічним інтересам США, які нібито представляють ці два добродії", – вважає Портников.

Таким чином, Україна може дочекатися перезавантаження перемовного процесу вже не на умовах диктату Росії.

Раніше Портников розповів, що гарантії безпеки від США, які може отримати Україна, сумнівні. Адже навіть членство в НАТО не гарантує безпеку. За його словами, навіть у разі дипломатичної перемоги Києва, коли сторони зупиняються на лінії зіткнення та Україна отримує гарантії безпеки, постає питання: якими саме вони мають бути.