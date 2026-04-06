Тишина на Ближнем Востоке изменит судьбу Украины: Портников объяснил почему

Наступление мира в Персидском заливе может повлиять на позицию Трампа

Прекращение или даже временное сворачивание войны на Ближнем Востоке может резко повернуть фокус мировой политики на Украину и изменить баланс сил в переговорах. В этих условиях команда президента США Дональда Трампа способна попытаться перезапустить мирный процесс на других условиях.

Что нужно знать:

Остановка войны на Ближнем Востоке обратит внимание мира на Украину

Трамп получит более сильную позицию для переговоров с Россией

США могут предложить новый формат мирного процесса

Таким мнением на своем YouTube-канале поделился известный публицист, журналист Виталий Портников. По его мнению, возможное завершение боевых действий против Ирана или даже их приостановка снова выведет на первый план войну в Украине.

"Причем Трамп, благодаря тому, что война на Ближнем Востоке завершится и что энергетические интересы России упали, может выступать в этой ситуации с сильных позиций", – сказал публицист.

Он не исключает, что тогда Киев могут посетить представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с предложениями перезагрузки мирного процесса.

"Но в этой ситуации американские посредники уже не смогут давить на украинское руководство, требовать от нас прекращения ударов по российской энергоструктуре и других действий, противоречащих нашим национальным интересам и в целом противоречащих также национальным и экономическим интересам США, которые якобы представляют эти два господина", — считает Портников.

Таким образом Украина может дождаться перезагрузки переговорного процесса уже не на условиях диктата России.

Ранее Портников рассказал, что гарантии безопасности от США, которые может получить Украина, сомнительны. Ведь даже членство в НАТО не гарантирует безопасность. По его словам, даже в случае дипломатической победы Киева, когда стороны останавливаются на линии столкновения и Украина получает гарантии безопасности, возникает вопрос: какими именно они должны быть.