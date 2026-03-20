Їде лише "політична частина". Кого Україна відправляє на переговори у США

Частина українських переговірників вже вирушила до Сполучених Штатів

Переговори про мир в Україні відновлюються, заявив президент Володимир Зеленський. Американська сторона висловила готовність продовжити переговорну роботу для закінчення війни Росії проти України, зустріч перемовників пройде у суботу, 21 березня.

Що треба знати:

Відбулося вже три раунди переговорів у форматі Україна США Росія

Робота мала бути продовжена, однак з початком війни на Близькому Сході виникла перерва

На попередніх зустрічах не вдалося дійти згоди з головного питання — територіального

Українська політична частина делегації вже вирушає на переговори, сказав Зеленський у вечірньому зверненні 19 березня. За його словами, "США готові завершити цю війну".

Хто братиме участь у переговорах

Президент додав, що детально обговорив переговорний процес із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента України Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру. Я дякую всім, хто із цим допомагає, – зазначив Зеленський

Рустем Умєров — секретар РНБО, був головою української делегації у попередніх раундах переговорів. З вересня 2023 до липня 2025 року обіймав посаду міністра оборони України.

Кирило Буданов — чинний керівник Офісу президента, який понад п'ять років очолював Головне управління розвідки України. Брав участь у попередніх раундах переговорів.

Давид Арахамія — глава парламентської фракції "Слуга Народу". Політик, як голова найбільшої фракції у Верховній Раді, серед іншого відповідає за легітимізацію досягнутих домовленостей у парламенті.

Сергій Кислиця — заступник керівника Офісу президента України. Також вже не вперше бере участь у переговорах у форматі Україна США Росія. Здебільшого займається врегулюванням технічних деталей: лінії розмежування, статус територій, контроль над ЗАЕС тощо.

Чому тристоронні переговори відкладалися

З початком війни на Близькому Сході увага США змістилася на цей регіон. Мирні переговори між Україною, США та РФ переносилися кілька разів. Зустріч планували на кінець лютого, потім на початок березня, але її знову відклали.

За словами Зеленського, розігралася "ціла Санта-Барбара". Через війну в Ірані США готові були провести черговий раунд переговорів тільки на своїй території. Українська сторона одразу погодилася, але росіяни були категорично проти зустрічі в Штатах.

Тристоронні переговори Україна-США-Росія — хроніка

Попередній (третій) раунд тристоронніх переговорів пройшов 17-18 лютого в Женеві. Рустем Умєров розповів, що обговорення були зосереджені на практичних питаннях та механіці можливих рішень.

Попередня зустріч сторін відбулася в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) 4-5 лютого 2026 року. Перші переговори у форматі Україна-США-Росія пройшли 23-24 січня також в Абу-Дабі. Обговорення були зосереджені на завершенні війни та подальшому процесі мирних домовленостей.

На всіх трьох зустрічах не вдалося досягнути згоди у головному питанні. Йдеться про українські території. Москва вимагає, щоб українські війська вийшли з Донецької області, для Києва це неприйнятно. Станом на зараз, єдиний відчутний результат переговорів — це обміни полоненими.

